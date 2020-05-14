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В кружевном боди и без косметики: Кендалл Дженнер похвасталась телом в постели – фото

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Кендалл Дженнер похвасталась телом в постели
Кендалл Дженнер похвасталась телом в постели / Instagram / @kendalljenner

Модель с мировым именем придерживается карантина и остается дома. Однако Кендалл Дженнер не привыкла быть без внимания аудитории, поэтому организует съемки самостоятельно. Локация – собственно кровать, одежда – сексуальное боди.

Откровенный кадр появился в инстаграм-профили знаменитости. Кендалл Дженнер, которая привыкла к тому, что над ней колдует армия стилистов и визажистов, не стала демонстрировать свое видение домашнего фэшн-look и предстала на фото без косметики.

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Однако, судя по реакции пользователей, непрофессиональные селфи модели нравятся им гораздо больше, чем глянцевые съемки. Ведь на них Кендалл Дженнер предстает в минимальном количестве одежды. Так, на фотографии она позировала в кружевном бельевом боди черного цвета с прозрачными вставками на груди и ягодицах. Наряд тонкой полоской прикрыл только стройный живот девушки и позволил сполна насладиться другими аппетитными частями ее тела.

Судя по всему, свои дни на карантине звезда проводит в постели. Однако такая локация нравится ее поклонникам, ведь этот кадр Кендалл Дженнер собрал более 7 миллионов лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

 

Теги: Новости LifeStyle Кендалл Дженнер Эротика Стиль и мода LifeStyle
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