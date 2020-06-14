Популярная украинская певица Тина Кароль в очередной раз взбудоражила сеть нежным образом. Она предстала перед камерой в кружевном боди, а на лицо падали солнечные лучи.

На личной странице артистки в инстаграме появился очередной красивый кадр, которым она порадовала поклонников. Артистка в очередной раз позировала в соблазнительном образе и взбудоражила воображение фанатов.

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Автором нового снимка Тины является фотограф Антон Кулаковский. Во время фотосессии звезда позировала в белом кружевном боди на бретельках. Дополнила look аккуратной укладкой и нежным макияжем. Такой образ был невероятно женственным.

Кароль сидит на скамейке, а на ее лицо падают солнечные лучи. Она позирует босиком, что придает фотографии особую невесомость. На лице знаменитости сияет улыбка.

Поклонники артистки в восторге от публикации. Они выражают свои впечатления в комментариях и отмечают, что этот кадр демонстрирует всю красоту Тины Кароль.



Тина Кароль в кружевном боди / Instagram / @tina_karol