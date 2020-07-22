Итальянская актриса впервые после длительной самоизоляции появилась на публике. 55-летняя Моника Беллуччи появилась на кинофестивале в Сицилии. Для выхода она выбрала кружевное платье от Dolce & Gabbana и в очередной раз покорила безупречным видом и неувядающей красотой.

После карантина и изоляции индустрия шоу-бизнеса во всем мире постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Даже в Италии, которая больше всего среди стран Европы пострадала от коронавируса, восстанавливают светские мероприятия. Так, на днях в Сицилии отгремел кинофестиваль Taormina Film Festival, гостьей которого стала Моника Беллуччи. 24 канал предлагает увидеть, каким образом актриса покорила публику.

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На мероприятии состоялась премьера документального фильма кинорежиссера Джузеппе Торнаторе, снявшего картину об итальянском доме моды Dolce & Gabbana и его пути к мировому успеху и признанию. Моника Беллуччи была музой модельеров, поэтому своим появлением продемонстрировала уважение и любовь к бренду.

Образ Моники Беллуччи

Актриса и модель выбрала для выхода вещи и аксессуары от Dolce & Gabbana. На ней кружевное платье винного цвета с прозрачными рукавами и декольте. Наряд облегал фигуру звезды и подчеркивал ее безупречные формы, которыми она смело щеголяет даже в 55-летнем возрасте. Образ звезда дополнила крохотной черной сумочкой с массивной фирменной застежкой в ​​форме сердца.

Похоже, карантин и самоизоляция вдохновили Монику Белуччи на смену имиджа. К радикальным экспериментам она прибегать не стала, выбрав удлиненное каре и перекрасив волосы в более светлый оттенок. Модель сделала легкую укладку и безупречный макияж с акцентом на глаза.



Моника Беллуччи на кинофестивале в платье Dolce & Gabbana/ Фото Getty Images