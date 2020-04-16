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Крысы дурачатся на карантине: Бэнкси создал шедевр из собственной ванной комнаты

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Бэнкси превратил собственную ванную в арт-объект / Инстаграм Banksy

Гениальный уличный художник Banksy стал квартирным художником – ведь карантин на дворе. Бэнкси не отчаялся и создал новый арт-объект в собственной ванной комнате.

"My wife hates it when I work from home", – написал Бэнкси, публикуя фото своей ванной комнаты в инстаграме, – "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома".

Напомним о хорошем Бэнкси поздравил всех влюбленных: граффити-валентинка

И действительно – ванная превратилась в сборище рисованных крысок, которые какбы взаимодействуют с предметами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, , Моя жена ненавидит это, когда я работаю из дома.

Сообщение, распространенный Banksy (@banksy)

Коротко о Бэнкси и его творчестве

Кто такой Бэнкси, если вдруг кто-то не знает, – это человек, настоящего имени и внешнего вида которого никто не знает, но в то же время которого знает весь мир.  

  • Banksy – псевдоним английского уличного художника активиста, режиссера. В своем творчестве он говорит о проблемах социального неравенства, лицемерия власти и о многом другом, важном для общества.
  • Все арт-объекты Бэнкси являются чрезвычайно популярными. Они значительно увеличивают даже стоимость домов, на которых расположены.
  • Например, рисунок Бэнкси на стене одного из гаражей в Британии продали за 100 тысяч фунтов (более 3 миллионов гривен). Но это далеко не рекорд: одну из картин художника купили на аукционе за 3 миллиарда гривен.

В Великобритании, как и во многих других странах, из-за пандемии коронавируса с 23 марта введен карантин.

На улицу разрешено выходить только по необходимости – на работу, к врачу, в аптеку или в магазин.

В стране сейчас почти 100 000 инфицированных и уже 12 000 человек умерли от последствий болезни.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус COVID-19 Великобритания LifeStyle Новости культуры
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