Крысы дурачатся на карантине: Бэнкси создал шедевр из собственной ванной комнаты

Гениальный уличный художник Banksy стал квартирным художником – ведь карантин на дворе. Бэнкси не отчаялся и создал новый арт-объект в собственной ванной комнате.

"My wife hates it when I work from home", – написал Бэнкси, публикуя фото своей ванной комнаты в инстаграме, – "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома".

И действительно – ванная превратилась в сборище рисованных крысок, которые какбы взаимодействуют с предметами.

Коротко о Бэнкси и его творчестве

Кто такой Бэнкси, если вдруг кто-то не знает, – это человек, настоящего имени и внешнего вида которого никто не знает, но в то же время которого знает весь мир.

Banksy – псевдоним английского уличного художника активиста, режиссера. В своем творчестве он говорит о проблемах социального неравенства, лицемерия власти и о многом другом, важном для общества.

Все арт-объекты Бэнкси являются чрезвычайно популярными. Они значительно увеличивают даже стоимость домов, на которых расположены.

Например, рисунок Бэнкси на стене одного из гаражей в Британии продали за 100 тысяч фунтов (более 3 миллионов гривен). Но это далеко не рекорд: одну из картин художника купили на аукционе за 3 миллиарда гривен.