Ксения Мишина стала одной из самых популярных актрис за последние годы. Харизматичная красавица выиграла шоу "Танцы со звездами-2019" и вскоре будет первой в Украине "Холостячкой". По этому случаю мы решили вспомнить, какие роли принесли славу Ксении Мишиной.

Что известно о Ксении Мишиной

Мало кому известно, что Ксения Мишина – крымчанка. Родилась актриса в Севастополе и все детство провела на украинском полуострове. Именно в Крыму Ксения Мишина делала первые шаги к славе, победив на местном конкурсе красоты. Однако с моделингом красавица решила не связывать свою судьбу. Как же она стала актрисой и какие роли принесли ей наибольшую популярность – узнавайте на LifeStyle 24.

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После окончания столичного университета в 2015 году, пожалуй, у Ксении Мишиной не было и сомнений, что она станет актрисой. Еще в студенческие годы красавицу приглашали на телепроекты, поэтому уже тогда знаменитость боролась за путь ко всеукраинской славе.

Кроме этого, Ксения Мишина охотно участвовала в кастингах и шоу, чтобы получить роли в рейтинговых проектах. В частности, на первых курсах университета зажигательная брюнетка проходила отбор на телевизионное шоу "Украина слезам не верит". Главным призом были три главные роли в мюзиклах Константина Меладзе.

Смотрите отрывок выступления Ксении Мишиной на "Украина слезам не верит": видео

Но настоящую узнаваемость Ксении Мишиной принесли роли в мелодраме "Искушение" и сериале "Крепостная". Именно после последнего проекта актрису пригласили на развлекательное шоу "Танцы со звездами 2019", после первых эфиров которого все заговорили о харизматичной красавице.

Всего за 6 лет Ксения Мишина сыграла в десятках фильмах, которые раскрыли ее талант. Из всего наследия звезды журналисты LifeStyle 24 подобрали всего 5, где актриса по-особенному предстала перед зрителями.

5 кинолент с Ксенией Мишиной

"Крепостная"

В популярном сериале, вышедшем на экраны не только в Украине, но и в Польше, Ксения Мишина сыграла главную антагонистку ленты – Лидию Шефер. Героиня невероятно красива и привлекает внимание зрителей, как только появляется в кадре. В то же время Ксения Мишина сумела показать персонажа с сильным характером, рациональностью и требовательностью.



Ксения Мишина в сериале "Крепостная" / Viva

Сам же сериал "Крепостная" рассказывает историю девушки Екатерины Вербицкой, которая выросла в доме богачей. И хотя она имела аристократические задатки, оставалась рабыней и служанкой. Драматическая история Кати покорила зрителей, и после завершения последних эпизодов драмы не теряются интерес к сериалу.

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"Подкидыш"

В драматическом сериале "Подкидыш" Ксения Мишина получила одну из главных ролей. Актриса сыграла Риту Одинцову – невесту хирурга Андрея Додина. В жизни мужчины все налажено, а его возлюбленная даже вынуждена учить, из какой чашки он пьет чай в обед. Однако все планы врача разрушаются, когда на пороге его дома появляется девочка Аля.

Смотрите анонс сериала "Подкидыш": видео

"Не отпускай"

А вот в сериале "Не отпускай" Ксения Мишина перевоплотилась в Анну, которая является подругой главной героини.

По сюжету, Рита и Максим возлюбленные и планируют когда-то пожениться. Однажды они берут на отдых младшего брата девушки, который в результате несчастного случая остается прикованным к инвалидной коляске. Родители Риты обвиняют во всем Максима, поэтому отношения пары быстро меняются, а в жизни девушки появляется бизнесмен Игорь.

Смотрите анонс к сериалу "Не отпускай": видео

"Ты только мой"

Не отказалась Ксения Мишина и от роли в мелодраме "Ты только мой". В 4-серийной ленте она сыграла Веронику, которая после освобождения из тюрьмы стремится вернуть своего сына Льва. Подростка воспитывали приемные родители, которые подозревают, что героиня Ксении Мишиной благодаря ребенку хочет отомстить за уголовное дело.

Смотрите анонс к мелодраме "Не отпускай": видео

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"Голая правда"

И хотя Ксения Мишина более известна по драматическим ролям, пробывала она себя и в комедии. В "Голой правде" актриса сыграла одну из восьмерых друзей, которые приехали в Одессу на отдых. Пригласил их приятель Андрей, который только открыл развлекательный клуб в городе с комнатами для различных игр. И для своих знакомых мужчина выбирает "Детекторрум" – испытание на правду. И через несколько часов каждый герой вынужден рассекретить интимные или курьезные детали своей жизни.

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