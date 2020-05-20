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Ксения Мишина отправилась в Крым: удивительные фото

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Ксения Мішина
Ксения Мішина / Instagram / @misha.k.ua

Известная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина решила отправиться на родину. Она поделилась удивительными фотографиями из Крыма.

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина родилась в Севастополе. Она не раз говорила о том, что скучает по родной земле, ведь после аннексии Крыма туда трудно попасть. Однако звезде все-таки удалось осуществить свою маленькую мечту, и она побывала в месте, где ей посчастливилось родиться. Знаменитость обнародовала удивительные фотографии на личной странице в инстаграме.

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Где именно в Крыму побывала Ксения Мишина

Ксения опубликовала волшебные кадры из Балаклавы – города, расположенного на юге Севастополя. На фото она позирует невероятно счастливой, ведь долго мечтала о моменте, когда снова сможет насладиться пейзажами родной местности.

Мишина приехала в Крым вместе с сыном Платоном. Он также счастлив побывать на родине своей звездной мамочки. Они оба позируют на фоне безгранично моря и невероятно красивых гор.

Ощущение, будто снова влюбилась... В величие родных гор, родных мест... Где имела счастье родиться,
– написала в заметке актриса.

Ксенія Мішина
Ксения Мишина в Балаклаве / Instagram / @misha.k.ua

 Ксенія Мішина
Ксения Мишина с сыном в Крыму / Instagram / @misha.k.ua 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Крыма
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