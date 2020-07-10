За сердце успешной актрисы будут бороться мужчины на проекте "Холостячка". Вся страна будет наблюдать за тем, как будут развиваться отношения Ксении Мишиной с участниками реалити. Сын Платон уже знает о новых съемках звездной мамы, но не слишком интересуется ее появлениями перед камерой.

Уже осенью стартует новый формат романтического реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней проекта стала украинская актриса и победительница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина. Она самостоятельно воспитывает сына Платона. В интервью для программы "Слава+", которое появилось на ютуб-канале Люкс ФМ, звезда раскрыла реакцию отпрыска на новый проект с ее участием.

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Как выяснилось, мальчик знает о шоу "Холостячка", однако его концепция ему неизвестна. Несмотря на многочисленные съемки мамы, Платон не интересуется проэктами с ее участием.

Я сыну не говорила, что иду искать любовь и отношения. Он не особо смотрит мои проекты и сериалы,

– рассказала Ксения Мишина.

Как выяснилось, Платон открытый и коммуникабельный мальчик, а камеры его не отпугивают, а наоборот привлекают. Актриса предполагает, что сыну будет значительно увлекательнее принять участие в съемках, чем наблюдать за романтическими чувствами мамы через экран.

Сама же Ксения Мишина не скрывает ребенка от прессы и публики и даже готова, что он появится в одном из эпизодов шоу "Холостячка". Она уверяет, что может познакомить сына с одним из претендентов на ее сердце уже после первого свидания и представить его, как своего друга.

"Найти общий язык с моим сыном очень легко. Он очень тянется к людям, особенно к мужчинам. Ему нравится общаться с мужчинами, когда им занимаются, когда ему посвящают время, заинтересовывают его чем-то", – пояснила Ксения Мишина.

Напомним, что ранее главная героиня проекта "Холостячка" заявила, что на реалити-шоу ищет не отца для своего сына Платона, а любовь всей своей жизни. Актриса заверила, что ее идеальный мужчина должен быть реализован, как она сама, ответственный, добрый, с хорошим чувством юмора и с хорошей улыбкой. Не менее важно для Ксении Мишиной, чтобы избранник поддерживал ее актерскую карьеру.