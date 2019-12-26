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Ксения Мишина и Слава Каминская появились в трейлере украинской комедии "Гола правда": видео

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"Гола правда": сюжет и трейлер / kinoafisha.ua

Украинский кинематограф продолжает радовать фанатов отечественного юмора премьерами и анонсами будущих проектов. Так, уже в феврале 2020 года на большой экран выйдет кинокомедия "Голая правда" с победительницей "Танцев со звездами 6" Ксенией Мишиной, Славой Каминской и другими украинскими звездами.

Режиссер фильма "Голая правда" Александр Биляк признался, что цель комедии – раскрыть сущность человеческих отношений. Так, члены съемочной команды решили, что отлично передать идею проекта смогут такие украинские актеры и артисты, как Дмитрий Ступка, Ксения Мишина и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская.

Кстати, украинский актер снимается в популярном сериале от Netflix

Также в сериале будут сниматься Богдан Юсипчук, Андрей Джеджула, Полина Василина, Ольга Арутюнян и Евгений Ламах.

В центре сюжета предстают восемь главных героев. Все они – друзья – решают приехать в Одессу компанией, чтобы посетить открытие развлекательного заведения своего товарища. В клубе есть множество квест-комнат, где можно сыграть в "мафию" или "крокодила". Однако самое интересное, что есть в заведении – детектор лжи. Друзья согласились пройти "испытания", чтобы больше узнать друг о друге. Однако никто из их компании не догадывался, к чему приведет это, казалось бы, потешное, развлечение.

Премьера фильма "Голая правда" запланирована на 13 февраля 2020 года.

Гола правда: трейлер смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Слава Каминская
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