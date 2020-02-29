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Ксения Мишина: Я обожаю мечтать

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Популярная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина любит делиться с поклонниками своими мыслями. На днях звезда рассказала, что обожает мечтать.

Ксения Мишина является не только прекрасной актрисой и танцовщицей, но и замечательной мамой. На странице в инстаграме знаменитость опубликовала сообщение, а котором рассказала почему любит мечтать и осуществлять свои мечты.

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Ксения отметила, что очень важно не только работать для того, чтобы осуществить свой замысел, но и научиться принимать исполнение желаний со стороны.

Знаю, многие, в том числе и я, были воспитаны в таких условиях: заработаешь все сама. И это постепенно формирует тяжелое принятие со стороны. Сейчас я понимаю, что твои мечты и желания могут приходить неожиданно, осуществляться кем-то без причины,
– пояснила артистка.

Звезда также добавила, что главное понять, что в любом случае мы достойны этого и с легкостью и благодарностью принимать исполнения желаний.

Мечтайте в любой момент, наполняйте свои мечты сказочностью, магией и верьте в то, что и без труда можно выловить рыбку из пруда,
– написала в публикации Ксения.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
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