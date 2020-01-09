Ксения Мишина очаровала сеть фотографией с сыном

Популярная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами" Ксения Мишина на рождественские праздники отправилась в Египет. Вместе с семилетним сыном Платоном они отдыхают возле Каира.

Отдых оказался не таким, как актриса его представляла. В сети Ксения поделилась впечатлениями от поездки с подписчиками.

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Прикоснуться к вечности – это всегда прекрасно... Пожалуй, на этот раз это единственное место, которое максимально поразило и зарядило. Когда море холодное и отель – ошибка, главная цель – найти счастье и позитив в себе,

– поделилась актриса.

В Египет Ксения и сын Платон отправились, чтобы увидеть главные достопримечательности Египта – пирамиды. На фото они выглядят счастливыми возле одного из семи чудес света. Однако даже в такой жаркой стране сейчас не очень тепло. Ксения одета в толстовку, кофту с капюшоном, лосины и кроссовки. А Платон в куртке с капюшоном, теплых брюках и обуви.

Напомним, ранее звезда призналась, что по уши влюбилась в своего избранника и верила, что они будут настоящей семьей. Однако произошло не так, как думалось. Пара вместе прожила недолго. В 22 года Ксения родила от любимого сына Платона, который никогда не видел своего папу.

После победы на шоу "Танцы со звездами" с Евгением Котом, украинка признавалась, что после того, как она и ее бойфренд-бизнесмен узнали о рождении ребенка, их отношения резко ухудшились. Девушка, находясь на третьем курсе обучения в университете, вынуждена была убежать от тирана в родной Севастополь, а когда сыну было 4 года, муж нашел ее и избил прямо в театре.

Мне было стыдно сначала за это. А потом я поняла – Боже, в нашей стране очень много таких женщин. И не с одним ребенком, а с тремя. Все пошло просто кувырком и для меня это было крайне удивительно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду,

– поделилась своей историей Мишина.