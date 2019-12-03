Ксения Мишина отреагировал на слухи о романе с Владимиром Остапчуком

Финал шоу "Танцы со звездами 2019" приковал внимание миллионов украинцев. Однако не меньшую популярность получила новость о вероятном романе участников проекта Владимира Остапчука и Ксении Мишиной. После волны разговоров в сети актриса решила прокомментировать информацию.

Для "Караван историй" Ксения Мишина дала лаконичный комментарий. Украинская актриса заявила, что информация о ее романе с Владимиром Остапчуком – фейк. В то же время она призналась, что не понимает, кому нужно было придумывать историю о ее романтической поездке с ведущим. Ксения Мишина утверждает, что не покидала Украину и сейчас активно работает над своими проэктам.

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"Абсолютно фейковая информация, непонятно для чего придумана. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет", – заявила Ксения Мишина.

Что известно о "романе" Мишиной и Остапчука

Как украинская актриса, так и успешный телеведущий были участниками шоу "Танцы со звездами 2019". Во время популярного проекта Владимир Остапчук заявил, что разводится со своей женой Еленой Войченко, с которой состоял в браке 12 лет. С тех пор немало сторонников начали активно следить за его частной жизнью и приписывать мужчине новые романы. В частности, в сети заподозрили, что ведущий имеет романтические отношения с партнершей по "Танцам со звездами". Однако Владимир Остапчук и Илона Гвоздева опровергли эти слухи при выпуске проекта.

2 декабря в сети появилась информация, что известный ведущий отправился в Австрию. Пользовательница сети с ником @animallovers2018 написала, что видела, как Владимир Остапчук был в компании актрисы Ксении Мишиной. Украинка попросила у ведущей "Светской жизни" поинтересоваться, встречаются ли звезды. Женщина добавила, что шоумен также целовал Мишину в шею. Другая девушка в комментариях отметила, что тоже видела Остапчука в Вене.



Скриншот из инстаграма

Интересно, что Ксения Мишина также не первый раз попадает в подобные новости. Актрисе еще во время шоу приписывали роман с Евгением Котом. Причиной были страстные постановки на паркете и частые зарубежные поездки жены танцовщика. Однако тогда Мишина с возмущением опровергла все подозрения, заявив, что любовь у них есть только во время выступлений.