Ксения Мишина поделилась мыслями о коронавирусе: Пауза для планеты

Популярная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина присоединилась к числу тех знаменитостей, которые отреагировали на ситуацию с пандемией коронавируса и высказала свои мысли. Звезда отметила, что стоит воспринимать это время, как паузу для всей земли.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, принесла много горя населению нашей планеты, много страданий и смертей. Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то можно увидеть нотки позитива: очистились каналы в Венеции, в мире воздух стал чистым. Природа начала восстанавливаться. Ксения призывает видеть в настоящем времени не только страшную болезнь, которая уносит тысячи жизней, но и момент, когда наша природа получает вторую жизнь.

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На своей странице в инстаграме актриса опубликовала сообщение, в котором поделилась мнениями, касающимися распространения смертельной инфекции.

Если, действительно, на эту ситуацию смотреть, как на паузу для природы и нашей планеты? Подарить ей своеобразные каникулы или отпуск. Сразу становится легче, правда? Все происходит через любовь и благодарность. И если рассматривать все с положительной стороны, то сколько преимуществ в этом всем можно найти... Поставить все на "Стоп" и подумать о разном. Момент паузы для многих расставит все по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает,

– написала в публикации Ксения.

Отметим, по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом, два из них – летальные. Всего в мире количество больных достигает более 200 тысяч человек. Людей призывают соблюдать правила гигиены и оставаться дома.

Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала