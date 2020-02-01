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Ксения Мишина показала нежные фотографии с сыном

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Ксения Мишина / Instagram / @misha.k.ua

Популярная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами" Ксения Мишина вместе с семилетним сыном Платоном позировали в нежной фотосессии.

Из-за напряженного графика работы актрисе не всегда удается много времени уделять сыну. Ксения решила устроить трогательную фотосессию с Платоном, чтобы навсегда сохранить моменты, когда они вдвоем. Нежные фотографии звезда опубликовала на своей странице в инстаграме.

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На снимках Платон улыбаясь смотрит в объектив, а мама нежно обняла его.

Что может быть лучше, чем подобные моменты... Я невероятно ценю и обожаю каждую минуту, проведенную с тобой, сын! И да, я абсолютно уверена в том, что дети выбирают свои родителей, где-то далеко, заранее!!! Я могу часами смотреть тебе в глаза и они мне кажутся настолько бездонными и вселенскими, что даже трудно подобрать слова... И именно с тобой я поняла, что такое бывает не только в книгах. Думаю, что каждая Мама понимает о чем я говорю...
– прокомментировала фото Ксения.

Ксенія Мішина
Ксения Мишина с сыном / Instagram / @ misha.k.ua

Ксенія Мішина
​Ксения Мишина с сыном Платоном / Instagram / @ misha.k.ua

Особенной является фотография, где Ксения с Платоном показали свои глаза, прижавшись друг к другу. Их взгляды завораживают.

Учу его духовности, интуиции, вере и дружбе с собственным Я...
– написала под фотографией звездная мамочка.

Ксенія Мішина з сином
Ксения Мишина на фотосессии с сыном / Instagram / @ misha.k.ua

Мама с сыном позировали не только в нежных, но и в ярких и гармоничных образах. Эти фото демонстрируют как сильно Ксения и Платон любят друг друга.

Ксенія Мішина з сином
Ксения Мишина и ее сын Платон / Instagram / @ misha.k.ua

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети
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