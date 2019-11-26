Ксения Мишина публично прокомментировала победу на "Танцах со звездами 2019"

В Украине до сих пор обсуждают финал шоу "Танцы со звездами 2019", который прошел 24 ноября. Одни зрители с восторгом приветствуют победителей Ксению Мишину и Евгения Кота, а другие считают, что кубок должны были получить их соперники. И пока в сети неустанно обсуждают результаты проекта, Ксения Мишина публично отреагировала на свою победу.

Соответствующее сообщение появилось на официальной инстаграм-странице актрисы. В обращении Ксения Мишина в очередной раз решила поблагодарить поклонников, которые и помогли ей получить золотой кубок "Танцев со звездами 2019".

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Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку! Мы получили вашу любовь! Да, кубок в руках – это именно ваша любовь. Мы вместе прошли этот путь и победили. Я раньше и представить себе не могла, каким масштабным может быть народная любовь и вера,

– поделилась Ксения Мишина.

Кроме этого, победительница шоу поблагодарила всех, кто еженедельно работал над ее образами и постановками. По словам Ксении Мишиной, зрители не могут себе представить, насколько велика команда "Танцев со звездами 2019", которая стоит за каждым выпуском развлекательного проекта. Не забыла триумфатор и о своем партнере Евгении Коте. В заметке Ксения Мишина назвала танцора лучшим партнером.

"И, конечно же, Евгений Кот! О лучшем партнере я и мечтать не могла. Ты – талант и сила, которые я постоянно стремилась отвоевать, и душой которых в определенный момент стала Анна Паламарчук с бесконечной верой в нас!"– добавила Ксения Мишина.

Как известно, 24 ноября состоялся грандиозный финал "Танцев со звездами 2019". Три пары боролись за главный кубок шоу: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот. На протяжении всех этапов выпуска первую ступень рейтинга занимала олимпийская чемпионка. Однако результаты голосования зрителей кардинально изменили рейтинг.

Именно неистовая поддержка сторонников и помогла Ксении Мишиной и Евгению Коту стать победителями шоу. Актриса не сдерживала своих эмоций в прямом эфире и не могла поверить, что стала победителем проекта "Танцы со звездами 2019". В финале она вспомнила, что сперва не хотела соглашаться на участие в шоу, ведь была убеждена, что не известна в Украине, поэтому и не сможет составить конкуренции более успешным участникам.