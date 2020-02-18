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Ксения Мишина рассказала о хобби сына: трогательное фото

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Ксения Мишина с сыном / Instagram / @misha.k.ua

Популярная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина часто делится моментами, которые связаны с ее сыном Платоном. На этот раз знаменитость рассказала о его новых предпочтениях.

Ксения Мишина на своей странице в инстаграме опубликовала сообщение, в котором поделилась с подписчиками хобби сына. Звезда рассказала, что Платон начал заниматься шитьем, вязанием и лепкой.

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Актриса отметила, что она не могла не посвятить пост этому моменту. Ксения говорит, что такие занятия сын выбрал сознательно, по собственному желанию и ему это приносит колоссальное удовольствие.

С пеленок я водила его на разные занятия. Потому что как-то незаметно и быстро нам навязали мысли о том, что ребенок обязан развиваться со всех сторон с того момента, когда сделает первый шаг. Когда идешь в первый класс, нужно знать таблицу умножения. Как не умеет читать? Может врачу покажете? В целом было много разных глупостей, потому что сыну было не интересно. На 2 занятия он пошел, максимум месяц проходил и все,
– рассказала Ксения.

Знаменитость призналась, что со временем она поняла, что все приходит само по себе в нужное время. Ребенок самостоятельно должен решить, что ему интересно. Дети все знают, понимают и чувствуют.

Син Ксенії Мішиної
Сын Ксении Мишиной Платон​ / Instagram / @misha.k.ua

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные мамы LifeStyle Звездные дети
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