Ксения Мишина во время беременности сбежала от мужа-тирана: шокирующие подробности

Популярная актриса Ксения Мишина рассказала о своей личной жизни с бывшим женихом, от которого ей пришлось бежать беременной. А через несколько лет после разрыва муж приехал к ней и избил.

О том, что актриса пережила насилие от бывшего возлюбленного, Мишина рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

Читайте также: Новые детали секс-скандала принца Эндрю: реакция Букингемского дворца

Ксения вспомнила, как в студенческие годы поступила в театральный университет в Киеве и познакомилась с мужем-бизнесменом. По ее словам, между ними была любовь, они жили вместе и все шло к свадьбе. А потом девушка узнала о своей беременности, и тогда отношения влюбленных кардинально ухудшились.

Актриса рассказала, как ей на седьмом месяце беременности пришлось бежать в родной Севастополь от мужа. Тогда Ксения училась на третьем курсе.

Мне было стыдно сначала за это. А потом я поняла – боже, в нашей стране очень много таких женщин. И не с одним ребенком, а с тремя. Все пошло просто кувырком, и для меня это было крайне удивительно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду,

– поделилась своей историей Мишина.

После того, как прошло четыре года после разрыва, муж нашел Ксению Мишину и избил девушку в театре.

"Был момент, когда через 4 года, сыночку 4 или 5 лет было, появился в театре и избил меня. Да. Непонятно за что. То есть в пьяном состоянии. Шел спектакль, я вышла со спектакля, и меня просто спустили с лестницы. Ну и все, и человек исчез", – рассказала она.