Ксения Мишина второй раз опровергла слухи о романе с Владимиром Остапчуком

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина решила второй раз прокомментировать слухи о романе с Владимиром Остапчуком. Звезда опровергла все подозрения, заверив, что это чья-то выдумка.

Развод Владимира Остапчука и Елены Войченко, которые 12 лет прожили в браке, стал главной темой в украинском шоу-бизнесе. На днях избранница ведущего дала интервью, в котором призналась, что муж изменял ей, что и стало поводом для развода. На фоне новостей Ксения Мишина решила в очередной раз прокомментировать слухи об отношениях с Владимиром Остапчуком. Сделала она это в программе "Светская жизнь".

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Это только буквы и все! Нет фотографий, ничего. Это очень смешно. Мне кажется, что зритель все это понимает, что это просто желтая пресса, странная информация. Откуда, для чего и почему, я вообще не понимаю,

– рассказала Ксения Мишина.

Кроме этого, актриса призналась, что после того, как в СМИ распространились слухи о фейковом романе она написала Владимиру Остапчуку.

"Я просто бросила в инстаграме скрин, и он такой: "Ха-ха-ха", и все. Он даже ничего не прокомментировал, только мне прислал смайлики", – добавила Ксения Мишина.

Смотрите интервью Ксении Мишиной для "Светской жизни": видео

Как распространились слухи о романе Остапчука и Мишиной?

Ксения Мишина и Владимир Остапчук были участниками развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019". Во время шоу Владимир Остапчук заявил, что разводится со своей женой Еленой Войченко. С тех пор немало людей начали следить за его блогом и личной жизнью, ища его новую пассию. Были и слухи, что ей стала партнерша Владимира Илона Гвоздева, однако она сразу же опровергла все подозрения, заявив, что дорожит своим браком.

Впоследствии в сети появилась информация, что известный ведущий отправился в Австрию. Инстаграм-пользователь с ником @animallovers2018 написала, что видела, как Владимир Остапчук проводил время с Ксенией Мишиной. Поэтому она попросила Екатерину Осадчую поинтересоваться у звезд, есть ли между ними отношения. Женщина добавила, что шоумен также целовал Мишину в шею. Другая девушка в комментариях отметила, что тоже видела Остапчука в Вене.

Однако эти заявления не имели никакого подтверждения, а Ксения Мишина публично заявила, что это фейк. Прокомментировал это и Владимир Остапчук.

"На самом деле не нужно здесь (в разводе, – LifeStyle 24) искать какую-то сенсацию, шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на "Танцах". Мы десятки раз пытались склеить этот брак, но можно склеить горшок, а когда пепел – ты уже никогда его не склеишь", – заявил Остапчук.