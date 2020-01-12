Ксения Пунтус оказалась в реанимации после падения из окна: что известно о модели

Российская модель Ксения Пунтус выпала с третьего этажа в Москве. После инцидента девушка попала в реанимацию и уже перенесла одну операцию. Что известно о Ксении Пунтус и какие снимки она опубликовала в сети – смотрите в материале LifeStyle 24.

Что случилось с Ксенией Пунтус

Все российские СМИ написали, что российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице 11 января. После отдыха в баре девушка со своим бойфрендом – внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым – отправилась в его столичное жилье и выпала из окна.

Важно: Модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве: в деле фигурирует внук известного режиссера

Правоохранители приехали на вызов работника дорожной службы, который увидел модель под домом. По данным полиции, Ксения Пунтус была в сознании и просила о помощи. А вот ее бойфренд Андрей Баков узнал об инциденте только после того, как к нему пришли правоохранители: он выпил много алкоголя и спал в своей квартире. Это подтвердили друзья парня, которые помогли паре добраться домой.

В то же время модель Алеся Кафельникова рассказала в сети другую историю. Девушка была на той же вечеринке, что и Ксения Путус и Андрей Баков. Она заявила, что пара действительно употребляла алкоголь, однако подозрения полицейских относительно психотропных препаратов – ложные. Девушка убеждает: Ксению Пунтус нашли голой в кустах с многочисленными травмами, а она пока ничего не помнит с того вечера. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

Ксению Пунтус нашли под домом бойфренда: что известно о ней

Ксения Пунтус – российская модель и актриса, которая ведет не публичную жизнь и только начинает свою карьеру. Девушке всего 21 год, а ее лицо можно увидеть в престижных глянцах, в частности, Vogue. Модельную карьеру Ксения Пунтус начала в подростковом возрасте и уже снялась в нескольких фотосессиях в Милане.

Эффектная блондинка активно ведет свой инстаграм-блог. Там Ксения Пунтус делится с поклонниками яркими кадрами со съемок и путешествий. Девушка посетила несколько стран, в частности, Иорданию, Францию, Италию и Бали. Интересно, что модель не делилась совместными снимками с Андреем Баковым. Отношения с ним Ксения Пунтус тщательно скрывала от общественности.

Какими снимками россиянка делилась в сети – в фотоподборке LifeStyle 24.