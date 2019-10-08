Ксения Симонова призналась, что едва не погибла перед финалом Britain's Got Talent

Знаменитая украинская художница Ксения Симонова завоевала третье место на Britain's Got Talent. После популярного проекта она поделилась впечатлениями от участия в талант-шоу Britain's Got Talent и призналась, что едва не погибла перед финальным выпуском.

Жуткий инцидент произошел перед отъездом знаменитой украинки в Лондон, где на днях состоялся финал британского талант-шоу. По словам Ксении Симоновой, незадолго до поездки она заболела. К медикам художница решила не обращаться и уже привычными средствами устранить все симптомы гриппа. Однако самолечение едва не убило Ксению Симонову.

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"Теперь уже могу рассказать, шоу закончилось. Незадолго до отъезда в Лондон, буквально за несколько часов до поездки, со мной случилась неприятность, которая могла мне стоить жизни... Я очень сильно заболела, это был вирус, который валит с ног, вариант гриппа. Зная о конкурсе, который обязывает несколько дней быть на ногах с утра и до вечера и носить сценический макияж, я, конечно, хотела вернуться в форму максимально быстро. И активно лечилась. Сама, без врачей", – поделилась Ксения Симонова.

Чтобы устранить боль в горле, художница использовала раствор люголя в спрее. Препарат неоднократно помогал Ксении Симоновой выздороветь, поэтому она без колебаний применяла его. Однако перед выездом в Лондон медикамент вызвал отек горла, потому известная украинка не смогла дышать.

Вечером, после очередной репетиции в студии, уже уходя собирать вещи в Лондон, побрызгала спреем еще раз. И больше не могла сделать вдох. Я поначалу не поняла, как это. Думала, вот сейчас станет легче. Но горло отекло... Это было настолько быстро, что я даже не испугалась... Я бегала по студии и махала руками, сказать ничего не могла. И вдохнуть не могла,

– рассказала Ксения Симонова.

Уже через несколько секунд художница выбежала на улицу. Поняв, что Ксения Симонова не может дышать, ее муж посоветовал вызвать тошноту. И это помогло украинке спастись. После этого художница обратилась за помощью к врачам.

Неприятный инцидент не заставил Ксению Симонову отказаться от участия в британском шоу. На репетициях она не могла говорить, а со всеми симптомами гриппа вынуждена была выйти на сцену. О самолечении, которое едва не привело к смерти, Ксения Симонова не рассказывала раньше, чтобы это не повлияло на результаты Britain's Got Talent. Однако теперь знаменитая украинка поделилась своей историей, чтобы предостеречь поклонников от подобных ситуаций.

"Горло горело, глаза дико болели, хотелось лечь и спрятаться под одеялом... На репетициях у меня не было голоса, сильно кашляла. Когда для шоу в Лондоне записывали видео, делали несколько дублей, потому что голос пропадал. К счастью, нарезали из нескольких записей и никто этого не заметил. Мне предлагали рассказать эту историю как предисловие к своему выступлению. Но я не люблю, когда артисты на талант-шоу рассказывают о своих проблемах и болезнях... Возможно, мой рассказ кому-то пригодится", – добавила Ксения Симонова.

Смотрите видео выступления Ксении Симоновой в финале Britain's Got Talent: