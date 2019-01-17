Кто будет представлять Россию на Евровидении-2019: СМИ назвали имя

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Сергей Лазарев
Сергей Лазарев / Getty Images

Хотя в России еще официально не объявили исполнителя, который будет представлять страну на песенном конкурсе "Евровидение-2019", что состоится в мае в Израиле, однако уже сейчас известно, что за страну-агрессора готовится выступить 35-летний Сергей Лазарев.

Как отмечает российское издание Super, в графике артиста все расписано до конца апреля, однако в мае у него нет пока ни одного концерта.

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Кроме того, Лазарев еще и желает взять реванш на конкурсе – в 2016 году он также представлял Россию на Евровидении, но тогда занял третье место, уступив украинке Джамале, которая была первой, и австрилийке Дами Им. Правда, тогда исполнитель получил "Приз зрительских симпатий".

Вполне вероятно, что Лазарева, как и в прошлый раз, к конкурсу будет готовить команда Филиппа Киркорова с участием греческих композиторов и хореографов.

Официально объявить участника от России на Евровидении-2019 должны в конце января. 

Выступление Сергея Лазарева на Евровидении-2016: смотрите видео 

Напомним, в 2018 году на песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии Россию представила певица с инвалидностью Юлия Саймойлова  с песней I Will not Break. Однако, по итогам голосования, девушка не сумела пробиться даже в финал, показав весьма слабое выступление.

Теги: LifeStyle Новости России Музыка Евровидение Евровидение 2019
Источник: Lifestyle
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