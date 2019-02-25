Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?

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Финалисты Национального отбора на Евровидение-2019
Финалисты Национального отбора на Евровидение-2019 / Коллаж 24 канала

Певица MARUV, которая победила в украинском Национальном отборе на Евровидение-2019, не подписала соглашение относительно ее участия в песенном конкурсе Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Одна из причин – гастроли MARUV в России.

После Национального отбора и победы MARUV немало украинцев выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Сама девушка убеждает, что выступления на территории страны-агрессора способствовали "миру между странами".

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При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".

Ситуация вокруг конкурса сильно политизировалась и приобрела общественный резонанс. В конце концов, национальный вещатель и певица не пришли к соглашению и не подписали контракт об участии MARUV на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Поэтому вопрос, кто будет представлять в этом году Украину на песенном конкурсе остается открытым. Кого бы вы хотели там видеть?

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle MARUV Евровидение 2019 Евровидение
Источник: 24 канал
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