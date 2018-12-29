Кто и за что избил: Дзидзьо показал фото организатора нападения на себя

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Дзидзьо
Дзидзьо / www.facebook.com/dzidzio

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) стал жертвой нападения в Киеве. 28 декабря возле радиостанции, где должен был состояться эфир с его участием группа людей избила исполнителя. В результате – певец может потерять слух.

О человеке, которого артист считает организатором и участником своего нападения, он написал на своей странице в Instagram.

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Дзидзьо опубликовал фотографию Михаила Мишкова.

Мишков вместе с Олегом Турко (Лесик) провели незаконную операцию. Турко будто бы продал, а Мишков якобы купил часть компании, 25 процентов. Олег Турко якобы получил 8 миллионов гривен, а Мишков без "якобы" потребовал денег, стал угрожать физической расправой и передавать нашем юристу: "предложите мне денег и я отстану". Люди, это рейдерство,
– говорится в подписи к фото.

Дзидзьо призвал объединяться и бороться против "таких рейдеров, защищая свой бизнес и честный труд".


Публикация Дзидзьо в Instagram / Скриншот

В сети свою поддержку артисту выразили певицы Оля Полякова, Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская, Екатерина Бужинская, певец Александр Пономарев, телеведущая Леся Никитюк и другие.

"Новый год тебе никто не испортит, ибо у тебя есть – мы! Друзья, поддерживаем своей любовью нашего дорого артиста Дзидзьо", – Леся Никитюк.

Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слюсар еще утром 28 декабря подтвердила факт нападения на Дзидзьо. По ее словам, вероятный инициатор нападения, Михаил Мишков, приезжал в их офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турко, поэтому претендует на долю от доходов Михаила Хомы. Сам Мишков утверждает, что является жертвой в этой ситуации, ведь после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Поэтому лн приехал в офис "Хит ФМ", чтобы разобраться с ситуацией.

В то же время представители Дзидзьо ставят под сомнение правомерность этой продажи, ведь никаких документов они не видели. Поэтому соглашение, к которому апеллирует Мишков, по словам Лилии Слюсар, может быть незаконным.

Теги: LifeStyle Нападение на Дзидзьо Новости Киева Музыка Криминальные новости
Источник: 24 канал
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