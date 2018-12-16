Кто является исполнителем 2018 года в Украине: неоднозначная версия Игоря Кондратюка

Популярный украинский ведущий Игорь Кондратюк назвал, кто стал, по его мнению, лучшим в Украине исполнителем, лучшей исполнительницей и лучшей группой в 2018 году.

Соответствующие слова шоумена передает "Главред".

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Как рассказал Кондратюк, лучшим певцом уходящего года, точно является не Олег Винник.

" Певец 2018 – это, пожалуй, Макс Барских. Не Винник. Мне больше нравится молодежь. Хотя Винник поет круче, чем Барских, у него есть вокал, в отличие от Макса. Зато у Макса есть какие-то простые мелодии, которые мне чем-то выдаются магическими. Я хорошо знаю, как они влияют на публику", – считает он.

В то же время Кондратюк не согласился с организаторами премии M1 Music Awards-2018 , которые отдали звание "Певицы года" Насти Каменских. Как утверждает ведущий, первой должна быть Джамала, зато ее даже не включили в список претенденток на это звание.

" Певица 2018... Даже не знаю. Точно не Настя Каменских , как признал M1 Music Awards–2018. Отношусь с уважением к Оле Поляковой, но тоже – нет. Видимо, певицей года для меня является Джамала , хотя она в этом году спела несколько новых песен, но у нее сейчас – другие заботы, заботы мамы . А так, даже не знаю. Возможно, я бы еще назвал Юлию Санину. Мне нравится ее вокал, и я ничего не могу с собой сделать ", – поделился продюсер.

А что касается группы 2018 года, то Кондратюк разделил первенство между двумя коллективами: "Без обмежень", потому что их песни очень часто звучат в радиоэфирах, и Kazka – хитмейкер года.

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