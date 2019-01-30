Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос

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Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 / Коллаж: 24 канал

Меньше чем через месяц в Голливуде состоится одна из самых ожидаемых событий – 91 церемония вручения кинопремии Оскар. На ней традиционно будут награждать лучших представителей кинематографа.

Журналисты LifeStyle 24 имеют целью узнать, кого же из номинированных режиссеров, актеров и фильмов читатели видят нынешними победителями. Следовательно, раньше мы узнавали, кто, по мнению киноманов, стоит статуэтки в номинации "Лучший режиссер", а также, какая лента заслуживает быть лауреатом в категории "Лучший фильм".

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После двух главных номинаций идут не менее важные – награждение лучших актеров и актрис первого плана, которые поразили жюри Американской академии киноискусств в 2019 году. Поэтому предлагаем назвать своего фаворита среди мужчин и болеть за него во время трансляции награждения именитыми кинопремиями Оскар 24 февраля.

 

91 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Опрос 24 Награды Оскар-2019 Оскар
Источник: 24 канал
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