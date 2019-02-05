Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы

Все киноманы и представители кинематографа уже находятся в сладком предвкушении легендарной премии Оскар, которая состоится в Голливуде 24 февраля. Номинаты уже объявлены, поэтому стоит только болеть за своих фаворитов и просматривать номинированные киноленты, чтобы быть в курсе всех новостей.

Если вы еще не определились, будете ли смотреть церемонию трансляции премии Оскар-2019, тогда предлагаем вам посмотреть самые известные фильмы, большинство из которых уже давно появились на онлайн-сервисах. После вечерних просмотров в компании друзей и родных вы можете проголосовать за собственного фаворита в ряде наших голосований, итоги которых редакция LifeStyle 24 обнародует перед церемонией Оскара. Перейдя по ссылкам, вы можете проголосовать за собственных "лауреатов" в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса" и "Лучшая мужская роль второго плана".

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Сейчас вы можете отдать свой голос за любимицу в не менее достойной номинации премии Оскар-2019. В последнем голосовании мы упоминали, что часто бывает такое, что киноактеры настолько удачно воплощаются в роль, что превосходят главных героев и получают престижные номинации в различных кинонаградах. К примеру, интересным прецедентом стал фильм "Фаворит" режиссера Йоргоса Лантимоса, в котором главный персонаж Оливия Колман получила номинацию за "Лучшую женскую роль", а Эмма Стоун и Рэйчел Вайс стали номинантками категории "Лучшая женская роль второго плана".

Отдавайте свой голос за лучшую и надеемся, что ваши прогнозы сбудутся!

91 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.