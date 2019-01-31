Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение

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Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019 / Коллаж: 24 канал

Самое громкое событие в мире кинематографа состоится меньше, чем через месяц. Именно поэтому журналисты LifeStyle 24 решили узнать, кого вы считаете самым достойным лауреатом премии Оскар в 2019 году.

Ранее мы узнавали, кто из номинантов на премию Оскар, объявленных 22 февраля, больше всего заслуживает награды. В частности, это касалось номинаций "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер". Теперь же стоит узнать, кого из претенденток-актрис читатели LifeStyle 24 считают лучшей.

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Ведь нынешние номинантки действительно поражают своей актерской игрой. 71-летняя Гленн Клоуз невероятно сыграла в фильме "Жена" и получила уже множество кинонаград за свою работу. Леди Гага, которая всегда поражала своим эпатажным стилем и невероятным голосом, теперь показала весь свой актерский талант в фильме "Рождение звезды". Непревзойденные Оливия Колман, Пихта Апарисио и Мелисса Маккарти в 2018 году тоже сделали не меньший вклад в кинематограф, чем и заслужили престижные номинации на Оскаре.

91 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Кто по вашему мнению получит заветную статуэтку – голосуйте в опросе.

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Опрос 24 Награды Оскар-2019 Оскар
Источник: 24 канал
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