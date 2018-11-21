Кто из известных украинцев озвучил главную фразу в фильме "Фантастические твари"

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Иван Малкович озвучил персонажа из фильма "фантастические твари"
Иван Малкович озвучил персонажа из фильма "фантастические твари" / www.instagram.com/ababahalamaha

Первую реплику, которую посетители кинотеатров услышали в украинском дубляже фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", провозгласил украинский поэт и издатель.

Реплику, с которой началась популярная кинолента, сказал главный "Абабагаламага" страны, поэт и издатель Иван Малкович.

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57-летний владелец популярного украинского издательства озвучил персонажа Rudolph Spielman. Его, к слову, сыграл немецкий актер Вольф Рот.

По сюжету фильма, события разворачиваются в далеком 1927 году. Приключения в жизни главных героев случаются с ними в Лондоне и Париже. Волшебник Ґелерт Гриндельвальд собрал немало единомышленников и собирается ввести в магическом мире важное правило – преимущество и доминирование чистокровных магов над простыми существами. Чтобы поймать злого волшебника Альбус Дамблдор обращается за помощью к своему бывшему ученику. К ним присоединяются много друзей из Нью-Йорка и они начинают ожесточенную борьбу.

Смотрите трейлер к фильму "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" (видео):

Кто такой Иван Малкович?Иван Малкович – 57-летний украинский поэт и издатель, основатель и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Теги: LifeStyle Новости Украины Кино
Источник: 24 канал
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