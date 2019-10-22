Кто из королевской семьи посетил интронизацию императора Японии: волшебные фото

На церемонию коронации императора Нарухито в Токио съехались многие члены королевских семей, в частности сын королевы Великобритании – принц Чарльз, королева Испании Летиция и королева Бельгии Матильда. Интересно, что на торжество пригласили и президента Украины Владимира Зеленского с женой.

Интронизация длилась около 30 минут перед двумя тысячами высокопоставленных персон.

Важно! Владимир и Елена Зеленские приняли участие в интронизации Императора Японии: первое фото и видео

Свидетелем ритуальной, многовековой церемонии, когда император Японии Нарухито провозгласил свое восхождение на престол, стал принц Чарльз.



Принц Чарльз / Getty Images

Заметили среди гостей и короля с королевой Нидерландов. Королева Максима надела красивое серое платье с цветочным принтом и интересной шляпкой с большим серым цветком. Из украшений она надела ожерелье и массивные серьги из драгоценных камней. А дополнила свой образ королева серыми перчатками и миниатюрным серым клатчем со стразами.



Королева Максима с королем Уильямом-Александром / Getty Images

Королева Испании Летиция для церемонии выбрала зеленое платье, на котором красовались большие цветы, и широкий пояс такого же цвета. Голову королевы украшал бархатный обруч розового цвета, а на шее красовалось колье из драгоценных камней. В руках Летиция держала клатч нюдового цвета.



Королева Летиция с королем Филлипом VI / Getty Images

Читайте также: Испанская монархиня Летиция засветила роскошное платье на коронации императора Нарухито: фото

Бельгийская королева Матильда выбрала для такого мероприятия волшебное платье нежно-розового цвета с накидкой и миниатюрной шляпой. Дополнял образ клатч в тон и серьги с камнями и жемчугом.



Королева Матильда с королем Филиппом / Getty Images

Были на церемонии и король Швеции Карл Густав и кронпринцесса Виктория, которая надела изысканное платье синего цвета, и оригинальную шляпу с клатчем такого же оттенка.

Кронпринцесса Виктория с королем Карлом Густавом / Getty Images

Посетил торжественное мероприятие также князь Монако Альбер II, кронпринцесса Мэри Датская, Николя Саркози и многие другие.

Что известно о новом императоре Японии?

Еще в 2016 году японский император Акихито отрекся от престола. Причиной такого решения был почтенный возраст и состояние здоровья (император перенес операцию на сердце и преодолел рак). В связи с этим, парламент Японии позволил Акихито передать полномочия своему сыну. Ранее Нарухито мог получить титул императора только после смерти отца.



В апреле 2019 года 85-летний Акихито стал первым монархом Японии, который за последние 200 лет добровольно сложил свои полномочия. Его место занял старший сын. На престол Нарухито взошел в первый день мая. Теперь же император устроил официальную церемонию, пригласив на мероприятие чиновников со всего мира.