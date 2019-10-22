Кто из королевской семьи посетил интронизацию императора Японии: волшебные фото

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Кто из королевской семьи посетил интронизацию императора Японии
Кто из королевской семьи посетил интронизацию императора Японии / Коллаж – LifeStyle 24 / Getty Images

На церемонию коронации императора Нарухито в Токио съехались многие члены королевских семей, в частности сын королевы Великобритании – принц Чарльз, королева Испании Летиция и королева Бельгии Матильда. Интересно, что на торжество пригласили и президента Украины Владимира Зеленского с женой.

Интронизация длилась около 30 минут перед двумя тысячами высокопоставленных персон.

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Свидетелем ритуальной, многовековой церемонии, когда император Японии Нарухито провозгласил свое восхождение на престол, стал принц Чарльз.

принц чарльз
Принц Чарльз / Getty Images

Заметили среди гостей и короля с королевой Нидерландов. Королева Максима надела красивое серое платье с цветочным принтом и интересной шляпкой с большим серым цветком. Из украшений она надела ожерелье и массивные серьги из драгоценных камней. А дополнила свой образ королева серыми перчатками и миниатюрным серым клатчем со стразами.

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Королева Максима с королем Уильямом-Александром / Getty Images

Королева Испании Летиция для церемонии выбрала зеленое платье, на котором красовались большие цветы, и широкий пояс такого же цвета. Голову королевы украшал бархатный обруч розового цвета, а на шее красовалось колье из драгоценных камней. В руках Летиция держала клатч нюдового цвета.

королева летиція
Королева Летиция с королем Филлипом VI / Getty Images

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Бельгийская королева Матильда выбрала для такого мероприятия волшебное платье нежно-розового цвета с накидкой и миниатюрной шляпой. Дополнял образ клатч в тон и серьги с камнями и жемчугом.

королева матильда
Королева Матильда с королем Филиппом / Getty Images

Были на церемонии и король Швеции Карл Густав и кронпринцесса Виктория, которая надела изысканное платье синего цвета, и оригинальную шляпу с клатчем такого же оттенка.

принцеса вікторія

Кронпринцесса Виктория с королем Карлом Густавом / Getty Images

Посетил торжественное мероприятие также князь Монако Альбер II, кронпринцесса Мэри Датская, Николя Саркози и многие другие.

Что известно о новом императоре Японии?
Еще в 2016 году японский император Акихито отрекся от престола. Причиной такого решения был почтенный возраст и состояние здоровья (император перенес операцию на сердце и преодолел рак). В связи с этим, парламент Японии позволил Акихито передать полномочия своему сыну. Ранее Нарухито мог получить титул императора только после смерти отца.

В апреле 2019 года 85-летний Акихито стал первым монархом Японии, который за последние 200 лет добровольно сложил свои полномочия. Его место занял старший сын. На престол Нарухито взошел в первый день мая. Теперь же император устроил официальную церемонию, пригласив на мероприятие чиновников со всего мира.

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Автор: Мария Бондар
Теги: LifeStyle Япония Королівська сім'я Мода Стиль и мода Летиция, королева Испании
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