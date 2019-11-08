Кто из украинских знаменитостей одевается в Louis Vuitton: эффектные фото

7 ноября фэшн-индустрия всколыхнула новость: умер один из дизайнеров Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон. Пока неизвестно, что стало причиной смерти 68-летнего модельера. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие украинские знаменитости увлекаются работами Патрика-Луи Виттона и модного дома Louis Vuitton.

Французский бренд Louis Vuitton уже давно покорил мир элегантными фасонами одежды и аксессуаров. Его успех заключается не только в изделиях, но и традициях, которые передаются в течение 165 лет существования компании. Бизнес, основанный Луи Виттоном, является семейным, поэтому все представители фэшн-династии присоединились к семейному делу.

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7 ноября представители Louis Vuitton объявили о смерти одного из дизайнеров бренда. Патрик-Луи Виттон был модельером в пятом поколении и только из-за смерти легендарного дедушки посвятил свою жизнь семейному бизнесу. Пока мир оплакивает смерть 68-летнего представителя Louis Vuitton, журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить украинских сторонников элитного бренда в политике и шоу-бизнесе.

Тина Кароль

Пожалуй, одним из самых частых клиентов бутиков Louis Vuitton является поп-певица Тина Кароль. В гардеробе артистки есть несколько платьев от легендарного бренда, которые она надевала на съемки "Голоса страны". Самые яркие из них – наряды с яркими вставками.



Тина Кароль в платье от Louis Vuitton / Коллаж LifeStyle 24

Однако не только одежду от Louis Vuitton охотно покупает Тина Кароль. На телеэфиры и съемки рейтинговых шоу она часто приходит в обуви от знаменитого дома моды. Так, в 2018 году на "Завтраке с 1+1" она засветила элегантные туфли-лодочки, ценукоторых оценивают в не менее, чем тысячу долларов.



Тина Кароль – поклонница бренда Louis Vuitton / Радио Максимум

Alyosha

Певица Елена Кучер-Тополя, более известная как Alyosha, также любит вещи от Louis Vuitton. На кинопремьеру в 2018 году она пришла в черном платье. Ярким акцентом ее образа была популярная сумка от легендарного бренда.



Alyosha с мужем Тарасом Тополей / Пресс-служба "Оскар"

Ольга Сумская

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская тоже предпочитает брендовые вещи. В середине октября она с дочерью посетила показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы". На светское событие она пришла в трендовом наряде, который смело дополнила рюкзаком от Louis Vuitton.



Ольга Сумская / Пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Наталья Валевская и Оксана Байрак

Не менее эффектно выглядела и Наталья Валевская с золотой сумкой. Еще в 2009 году артистка посетила Одесский кинофестиваль, представ перед камерами с дорогим аксессуаром от Louis Vuitton. Тогда же и режиссер Оксана Байрак покоряла красную дорожку с изделием фэшн-дома.



Наталья Валевская и Оксана Байрак / ТаблоID

Екатерина Бужинская

Но пока представительницы из украинского шоу-бизнеса покоряли аксессуарами от Louis Vuitton, певица Екатерина Бужинская снялась в эффектной фотосессии в брендовом плаще. Наряд был прозрачным, что придавало пикантности образу артистки.



Екатерина Бужинская в плаще от Louis Vuitton / Instagram / @buzhynska

Юлия Тимошенко

Однако всех модниц украинского шоу-бизнеса с легкостью может превзойти Юлия Тимошенко. Платья, пиджаки, сумки от Louis Vuitton – чего только не найти в гардеробе политика. И хотя Юлия Тимошенко декларирует не такие большие состояния, она каждый раз демонстрирует вещи от французских дизайнеров.



Юлия Тимошенко в костюмах за несколько тысяч долларов / Украинская правда

Татьяна Донец

Кроме этого, бывшая депутат "Народного фронта" Татьяна Донец тоже хвасталась дорогим нарядом в Верховной Раде. Парламентарий в 2016 году пришла на работу в платье Louis Vuitton за почти 3000 долларов.



Тетьяна Донец / Волынские новости