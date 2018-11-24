Кто из украинских звезд поехал за наградой в Москву: скандальные детали

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Украинские певцы получили награды в Москве
Украинские певцы получили награды в Москве / www.eg.ru

Круг российских гастролеров ежегодно пополняется новыми именами. На днях в Москве прошла церемония вручения "Золотого граммофона", на котором засветилось немало украинцев. В сети их уже успели назвать предателями.

В Москве прошло масштабное шоу – ежегодное вручение наград "Золотой граммофон". На светском мероприятии засветились не только российские артисты, но и украинские.

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Так, в сети появилось немало фото, судя по которым мероприятие посетили Таисия Повалий, Ани Лорак, которая недавно была в Киеве, Светлана Лобода, Вера Брежнева и Макс Барских. Такая украинская делегация счастливо позировала перед камерами в Москве с полученными статуэтками.

В своем блоге Ани Лорак поблагодарила организаторов "Золотого граммофона" за отличие и опубликовала фрагмент своего выступления на шоу.

 

Кроме этого, отметилась и Светлана Лобода. Звезда выступила на сцене "Золотого граммофона" со своим хитом "SuperStar", за который она тоже получила российскую награду. 

 

Не менее счастливой от церемонии осталась и экс-депутат Верховной Рады и певица Таисия Повалий. Звезда счастливо улыбалась с наградой, не сдерживая эмоций и слов благодарности в заметке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня я получила еще один Золотой граммофон! Спасибо «Русскому радио»! Спасибо моим поклонникам! И особая благодарность моим авторам - поэту Михаилу Гуцериеву и композитору Виктории Коханой - за потрясающую песню «Ты в глаза мне посмотри» #таисияповалий #повалий #золотойграммофон #русскоерадио #тывглазамнепосмотри #михаилгуцериев #викториякохана

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

А вот Макс Барских назвал победу на "Золотом граммофоне" общей победой с его поклонниками. Кроме этого, из Москвы артист анонсировал свой концерт в Киеве, который, по его словам, состоится 29 ноября.

Друзья, это наша общая с вами заслуга! Я вас очень люблю и рад, что мы есть друг у друга. Всех жду 29 ноября в киевском Международном выставочном центре - буду впервые показывать новый альбом,
– отметил Макс Барских.

 

 

 

Теги: Российские гастролеры LifeStyle Ани Лорак Светлана Лобода Награды Вера Брежнева Музыка
Источник: Lifestyle
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