Кто из украинских звезд получил награду Elle Style Awards 2019: список победителей

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Elle Style Awards 2019: список победителей
Elle Style Awards 2019: список победителей / Коллаж LifeStyle 24

Вечером 6 ноября все представители украинского шоу-бизнеса собрались в столице, чтобы отметить одно из самых ожидаемых событий года – торжественную церемонию награждения Elle Style Awards 2019. Лауреатами стали 15 знаменитостей.

Организаторы светского мероприятия перед награждением объявили, что именно украинцы будут определять, кто из звезд получит престижную награду. На официальном сайте Elle запустили голосование, предложив читателям отдать свой голос за одного человека в каждой из номинаций. Поэтому 6 ноября стало известно, кто же получил статуэтку Elle Style Awards 2019.

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Победители Elle Style Awards 2019: список

"Певица года" – Alina Pash

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Икона стиля" – Екатерина Сильченко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Дизайнер года" – Лилия Литковская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Fashion-коллаборация" – Guzema Jewelry и MONATIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Музыкальный проект" – MONATIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Герой светской хроники" – Иракли Макацария

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Модель года" – Екатерина Зуб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Вдохновение года" – Виктория Тигипко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Ютуб-проект года" – Антон Птушкин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Ютуб-проект в категории "Бизнес" – Евгений Черняк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Награды Новости LifeStyle LifeStyle
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