Кто из украинских звезд получил награду Elle Style Awards 2019: список победителей
Вечером 6 ноября все представители украинского шоу-бизнеса собрались в столице, чтобы отметить одно из самых ожидаемых событий года – торжественную церемонию награждения Elle Style Awards 2019. Лауреатами стали 15 знаменитостей.
Организаторы светского мероприятия перед награждением объявили, что именно украинцы будут определять, кто из звезд получит престижную награду. На официальном сайте Elle запустили голосование, предложив читателям отдать свой голос за одного человека в каждой из номинаций. Поэтому 6 ноября стало известно, кто же получил статуэтку Elle Style Awards 2019.
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Победители Elle Style Awards 2019: список
"Певица года" – Alina Pash
"Икона стиля" – Екатерина Сильченко
"Дизайнер года" – Лилия Литковская
"Fashion-коллаборация" – Guzema Jewelry и MONATIK
"Музыкальный проект" – MONATIK
"Герой светской хроники" – Иракли Макацария
"Модель года" – Екатерина Зуб
"Вдохновение года" – Виктория Тигипко
"Ютуб-проект года" – Антон Птушкин
"Ютуб-проект в категории "Бизнес" – Евгений Черняк