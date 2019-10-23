Кто из звездных актеров встретил любовь на съемочной площадке

Не секрет, что в Голливуде зародилась не одна звездная пара. Ведь во время съемок фильма актеры имеют время познакомиться, ближе узнать друг друга и даже влюбиться. В частности, работа поспособствовала отношениям Анджелины Джоли и Брэда Питта, Милы Кунис и Эштона Катчера, Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Их считают одной из самых красивых и скандальных пар. Интересно, что во время их знакомства на съемочной площадке криминальной комедии "Мистер и миссис Смит" Брэд был женат на актрисе Дженнифер Энистон, однако же развелся с ней и отдал предпочтение Джоли.

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Служебный роман в результате перерос в десятилетний брак с шестью детьми. Однако три года назад они сообщили о распаде взаимоотношений, а официально развелись в апреле 2019 года.



Брэд Питт и Анджелина Джоли / Фото

Мила Кунис и Эштон Катчер

Пара познакомилась в 1998 году на съемках сериала "Шоу 70-х", когда Миле было всего 15, а Эштону – 20 лет. В фильме между их героями возникли взаимные чувства, но в реальной жизни за все время съемок они были только друзьями. Позже актриса стала встречаться с Маколеем Калкиным, а Эштон успел побывать в отношениях с Бриттани Мерфи и даже в браке с Деми Мур.

Но все же, через некоторое время они снова встретились и в 2012 году начали романтические отношения. За два года у звездной пары появился первый ребенок.



Мила Кунис и Эштон Катчер в Украине / Пресс-служба Владимира Зеленского

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Они являются одной из самых гармоничных пар Голливуда. Райан и Блейк познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2010 году. Тогда Рейнольдс был женат на Скарлетт Йоханссон, а Блейк Лавли встречалась с Леонардо Ди Каприо. Поэтому сначала пара просто дружила, но после того, как союз "сплетницы" с Ди Каприо распался, а брак Рейнольдса с женой угас, дружба коллег быстро перешла на новый уровень.

Однако сначала актеры решили не афишировать свою частную жизнь и даже сейчас они крайне редко рассказывают о своих отношениях. Известно, что супруги воспитывают трех дочерей.



Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Instagram / @blakelively

Ева Мендес и Райан Гослинг

Это еще одна пара, которая старается не афишировать свои отношения и держит все в секрете. Известно, что впервые они встретились на съемочной площадке фильма "Место под соснами" в 2011 году. Уже в январе того же года Райан познакомил Еву со своей матерью. И хотя в прессе регулярно появляются слухи о том, что пара разводится, это не мешает им воспитывать двоих детей и жить счастливо.



Райан Гослинг и Ева Мендес с детьми / Фото Getty Images

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Наверное, самым сложным считают роман Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Пара уже неоднократно пережила и расставание, и воссоединение, а в конце все увенчалось свадьбой. Познакомились актеры на съемках фильма "Последняя песня" в 2009 году. Режиссер фильма, Николас Спаркс, сказал в одном из интервью, что их роман можно назвать "4 минутами", ведь примерно столько времени паре понадобилось, чтобы понравиться друг другу.

В августе 2019 года стало известно, что после 10 лет сложных отношений и 8 месяцев брака пара решила расстаться, не назвав причины. Сразу же после этого Майли закрутила роман с блогером Кейтлин Картер, а впоследствии – и с младшим нее актером Коди Симпсоном, а Лиам – с молодой актрисой Мэддисон Браун.



Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Instagram / @liamhemsworth