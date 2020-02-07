Кто является вашим фаворитом в первом полуфинале Нацотбора Евровидение-2020: опрос

Уже 8 февраля в Украине начнется первый полуфинал Национального отбора Евровидение-2020. За возможность представлять государство на вокальном шоу поборются 8 конкурсантов. Накануне старта Нацотбора журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, за кого болеют наши читатели.

Отечественные сторонники Евровидения затаили дыхание: в субботу в Украине пройдет первый полуфинал Нацотбора, в результате которого определятся претенденты на победу. В прямом эфире шоу зрители смогут увидеть феерические выступления группы [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol. Сами артисты не скрывают, что готовятся показать не только свой вокал, но и эффектные постановки. Однако чем именно будут удивлять участники Нацотбора – пока неизвестно.

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По традиции, оценивать выступления будут эксперты и зрители. Именно они и определят первых претендентов на победу в Нацотборе Евровидение-2020. В преддверии шоу журналисты решили узнать, за кого болеют украинцы.