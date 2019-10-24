Кто они – самые крутые отцы Голливуда 2019: перечень
В интернет-издании Fatherly опубликовали список самых крутых пап. Мужчины, которые вошли в этот список, заботятся о разнообразных вещах: о своем искусстве, теле, партнерах, наследстве и о бизнесе. Воспитывать ребенка – это умение выполнять множество задач одновременно.
Что делает папу классным? Счастливые дети, хорошие друзья, амбиции, индивидуальность, уверенность. Все это есть у 8 самых крутых пап 2019 года согласно рейтингу Fatherly.
Читайте также: Топ-10 самых известных голливудских пап
Дуэйн Джонсон: голливудский актер, воспитывает дочь Симону (17 лет) от первого брака, и детей Тиану (15 месяцев) и Джасмин (2 года) со своей партнершей Лорен Хашиан. Он сделает все, чтобы заставить детей смеяться. "Воспитывая детей, вы можете сказать слова, которые станут действиями, на которые они будут обращать внимание", – говорит Дуэйн.
Раян Рейнольдс: канадский актер, воспитывает двух дочерей: Джеймс (4 года) и Инес (3 года). "Вы можете вылечить некоторые вещи с детьми. Мне хочется насладиться многими моментами с ними. Хочу быть со своими детьми и делать с ними как можно больше вещей", – отмечает Райан.
Расселл Уэстбрук: американский баскетболист, воспитывает сына Ноя. Часто готовится вместе с ним к баскетбольным играм и передает сыну свои навыки.
Кэри Харт: мотогонщик, воспитывает двух дочерей: Уиллоу (8 лет) и Джеймсон (2 года). Он старается постоянно быть со своими детьми и учит их бесстрашию. Считает, что лучше упасть и научиться вставать.
Энтони Андерсон: американский актер, воспитывает сына Натана, которому 19 лет и 23-летнюю Киру. "Вы должны быть нормальным человеком, чтобы воспитывать нормальных детей", – убежден Андерсон. Понимание, общение с детьми – вот что помогало ему.
Крис Прэтт: американский актер, воспитывает сына Джека. Он родился на девять недель раньше назначенной даты родов и сейчас является приоритетом для Криса. В свободное время отец с сыном любят ездить на рыбалку. Когда есть свободное время, независимо от того, в каком городе он находится, Крис также гуляет с больными детьми из местных больниц. Говорит, что от этого хорошо себя чувствует.
Канье Уэст: американский рэпер, воспитывает дочь Норт (6 лет), сына Сэйнта (3 года), 1-летнюю дочь Чикаго и новорожденного Псалма. "Я бы сделал все, чтобы защитить своего ребенка или мать своего ребенка", – отмечает Канье.
Лего Бэтмен: пародия на Бэтмена, с помощью которой пытаются донести до детей традиционные жизненные ценности. Способствовала популяризации семейных ценностей и дружбы. Мультфильм под названием "Lego Бэтмен" получил множетво положительных отзывов, особенно от родителей детей.
Выбор редакции
-
Ди Каприо, Брэд Питт, Том Хэнкс и другие: киностудии выдвинули кандидатов на премию Оскарсегодня , 14:26
-
Холодная война сводных принцесс: что случилось между Кейт Миддлтон и Меган Марклсегодня , 09:20
-
Райану Рейнольдсу исполнилось 43 года: 5 самых успешных комедийных ролей актера-именинника23 октября , 20:51