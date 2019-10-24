Кто они – самые крутые отцы Голливуда 2019: перечень

В интернет-издании Fatherly опубликовали список самых крутых пап. Мужчины, которые вошли в этот список, заботятся о разнообразных вещах: о своем искусстве, теле, партнерах, наследстве и о бизнесе. Воспитывать ребенка – это умение выполнять множество задач одновременно.

Что делает папу классным? Счастливые дети, хорошие друзья, амбиции, индивидуальность, уверенность. Все это есть у 8 самых крутых пап 2019 года согласно рейтингу Fatherly.

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Дуэйн Джонсон: голливудский актер, воспитывает дочь Симону (17 лет) от первого брака, и детей Тиану (15 месяцев) и Джасмин (2 года) со своей партнершей Лорен Хашиан. Он сделает все, чтобы заставить детей смеяться. "Воспитывая детей, вы можете сказать слова, которые станут действиями, на которые они будут обращать внимание", – говорит Дуэйн.

Раян Рейнольдс: канадский актер, воспитывает двух дочерей: Джеймс (4 года) и Инес (3 года). "Вы можете вылечить некоторые вещи с детьми. Мне хочется насладиться многими моментами с ними. Хочу быть со своими детьми и делать с ними как можно больше вещей", – отмечает Райан.

Расселл Уэстбрук: американский баскетболист, воспитывает сына Ноя. Часто готовится вместе с ним к баскетбольным играм и передает сыну свои навыки.

Кэри Харт: мотогонщик, воспитывает двух дочерей: Уиллоу (8 лет) и Джеймсон (2 года). Он старается постоянно быть со своими детьми и учит их бесстрашию. Считает, что лучше упасть и научиться вставать.

Энтони Андерсон: американский актер, воспитывает сына Натана, которому 19 лет и 23-летнюю Киру. "Вы должны быть нормальным человеком, чтобы воспитывать нормальных детей", – убежден Андерсон. Понимание, общение с детьми – вот что помогало ему.

Крис Прэтт: американский актер, воспитывает сына Джека. Он родился на девять недель раньше назначенной даты родов и сейчас является приоритетом для Криса. В свободное время отец с сыном любят ездить на рыбалку. Когда есть свободное время, независимо от того, в каком городе он находится, Крис также гуляет с больными детьми из местных больниц. Говорит, что от этого хорошо себя чувствует.

Канье Уэст: американский рэпер, воспитывает дочь Норт (6 лет), сына Сэйнта (3 года), 1-летнюю дочь Чикаго и новорожденного Псалма. "Я бы сделал все, чтобы защитить своего ребенка или мать своего ребенка", – отмечает Канье.

Лего Бэтмен: пародия на Бэтмена, с помощью которой пытаются донести до детей традиционные жизненные ценности. Способствовала популяризации семейных ценностей и дружбы. Мультфильм под названием "Lego Бэтмен" получил множетво положительных отзывов, особенно от родителей детей.