Кто победит на Нацотборе Евровидение-2019: опрос

Национальный отбор Евровидение-2019 – самое ожидаемое светское событие в Украине. Шесть популярных артистов выйдут на главную сцену и поборются за возможность представлять государство во втором этапе международного шоу. В частности, на победу претендуют Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

Путем голосования звездных судей и зрителей в Украине определится победитель Национального отбора Евровидение-2019. В двух полуфиналах все участники шоу презентовали свои песни и эффектные постановки, которые могут помочь им получить первенство в вокальном проекте. Среди претендентов на победу – Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

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Финал Нацотбора состоится в субботу, 23 февраля. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, за кого вы болеете на вокальном шоу.