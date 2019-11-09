Кто победит на "Танцах со звездами 2019": Ваше мнение

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Опрос: кто победит на шоу "Танцы со звездами 2019"
Опрос: кто победит на шоу "Танцы со звездами 2019" / Instagram / @tanci1plus1

Еще с августа 2019 года Украину покоряет популярное шоу "Танцы со звездами 2019". Новый сезон уже успели назвать самым техничным, ведь за победу в проект соревнуются сильные соперники. Кто из них, по Вашему мнению, станет победителем и получит главный кубок – голосуйте на LifeStyle 24.

В воскресенье, 10 ноября, состоится четвертьфинал шоу "Танцы со звездами 2019". По результатам голосования зрителей и судей, на победу претендуют всего 5 пар Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Елена Кравец и Максим Леонов. Каждый из участников достоин победы на шоу, о чем неоднократно подчеркивали звездные судьи. Поэтому прогнозировать, какая пара станет победителем – очень сложно.

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Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, кто, по вашему мнению, получит главный кубок "Танцев со звездами 2019".

 

 

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Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Опрос 24
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