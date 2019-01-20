Кто победит в отборе на Евровидение от Украины: прогноз букмекеров

После определения всех участников национального отбора на Евровидение-2019, меломаны в соцсетях наперебой обсуждают, у кого больше шансов представить Украину в Израиле. Напомним, именно там пройдет конкурс, который станет 64-м по счету.

За право выступать на песенном конкурсе будут бороться 16 исполнителей. Но уже сейчас можно выделить фаворитов, между которыми и развернется основное противостояние: KAZKA, TAYANNA, LETAY, LAUD и BAHROMA. Оценивая шансы исполнителей, "Фаворит Спорт" ставит на первое место группу KAZKA (коэффициент 2,0), вслед за которой разместилась TAYANNA (3,0). Далее, с серьезным отрывом, LETAY (7,0), LAUD (7,0) и BAHROMA (10,0).

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Примечательно, что певица TAYANNA два раза подряд останавливалась в шаге от финала Евровидения, занимая в национальном отборе второе место. При этом в 2017 году ее альбом "Держи меня" был признан музыкальными критиками "лучшим украинским релизом года", а в 2018 году она получила престижную музыкальную премию M1 Music Awards.

Главный фаворит, группа KAZKA, примет участие в национальном отборе уже во второй раз. В прошлый раз, ее наставник в "Х-Факторе" Андрей Данилко заявил, что коллектив пока не готов к Евровидению, а зрители и вовсе поставили ролику с выступлением KAZKA большое количество "дизлайков". Но благодаря международной популярности хита "Плакала", группа KAZKA сейчас всерьез претендует на победу.

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Что касается других претендентов, то коллектив LETAY однажды уже участвовал в конкурсе, но занял последнее место в полуфинале. За это время произошел значительный "камбэк": песня "Свiт чекає" стала саундтреком шоу "Топ-модель по-украински" и заодно народным хитом. Сегодня ребята снова претендуют на ведущие позиции.

Певец LAUD, чьи шансы равны с LETAY, в прошлом году прошел в финал, где занял четвертое место.

Не новичок и группа BAHROMA. В 2011 году музыканты становились финалистами в национальном отборе на Евровидение.

Что касается ближайшего нацотбора, он пройдет с 9 по 23 февраля.