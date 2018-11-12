Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
Еще с конца августа "Танцы со звездами 2018" начало покорять сердца украинцев. Еженедельно организаторы удивляли зрителей необычными темами для прямых эфиров и яркими перевоплощениями участников проекта.
До грандиозного финала шоу "Танцы со звездами 2018" остается все меньше времени. По словам организаторов проекта, последний выпуск проекта отгремит 25листопада. Пока же завершился четвертьфинал, поэтому остались 4 пары, которые и будут бороться за победу.
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Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, кто, по вашему мнению, получит главный кубок шоу.
Источник: 24 Канал
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