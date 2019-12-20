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Кто покинул 9 сезон в финале "Мастер Шеф"

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Кто покинул 9 сезон "Мастер Шеф" в финале / Lifestyle24

Финал 9 сезона "МастерШеф" покинули сразу четверо участников, кто именно? Сейчас узнаем!

Этого выпуска ждала вся страна! Мы вместе болели и каждый раз грустили, когда участник за которого держали кулаки в течение многих эфиров покидал проект "Мастер Шеф" в 9 сезоне.

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Последними покинули кулинарное шоу в 9 сезоне "Мастер Шеф" такие кителянты:

Александра Ефименко

Петр Косовский

Киеу Тхук Ань "Аннушка"

Руслан Шилин

Не пропустите суперфинал 9 сезона "МастерШеф" уже в следующую пятницу!

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20 декабря
1794
Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
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