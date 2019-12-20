Кто покинул 9 сезон в финале "Мастер Шеф"
Финал 9 сезона "МастерШеф" покинули сразу четверо участников, кто именно? Сейчас узнаем!
Этого выпуска ждала вся страна! Мы вместе болели и каждый раз грустили, когда участник за которого держали кулаки в течение многих эфиров покидал проект "Мастер Шеф" в 9 сезоне.
Читайте также: Финал 9 сезона "МастерШеф": шоу покинули сразу четыре участника
Последними покинули кулинарное шоу в 9 сезоне "Мастер Шеф" такие кителянты:
Александра Ефименко
Петр Косовский
Киеу Тхук Ань "Аннушка"
Руслан Шилин
Не пропустите суперфинал 9 сезона "МастерШеф" уже в следующую пятницу!
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии