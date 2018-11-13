Кто получил награду "Женщина года" 2018 по версии Glamour US: фото с мероприятия

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Камала Харрис сенатор США и Люпита Нионго
Камала Харрис сенатор США и Люпита Нионго / Instagram/ @justjared

В понедельник, 12 ноября, в крупнейшем городе США, Нью-Йорке, состоялась церемония "Женщина года Glamour US" 2018. Светское мероприятие посетили Лили Рейнхарт, Элизабет Дебики, Клэр Дэйнс и, даже, сенатор США.

На премию "Женщина года Glamour" 2018 по американской версии журнала пришло немало знаменитостей. Мероприятие посетили звезды разных направлений – актеры, певцы и даже политики.

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Сильные, независимые и влиятельные женщины, которые за последний год смогли вдохновить на добрые поступки и отличились своей правильной деятельностью, были награждены на торжественном вечере.

Награду получили певица Джянелл Мона, актриса Виола Дэвис, сенатор США Камала Харрис и Betty Reid Soskin, 97-летняя рейнджер (специально тренированный личный состав) Службы национальных парков США. Также награждены были правозащитница Манал аль-Шариф и группа активисток движения "Марша за жизнь наши".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Поддержать свою жену Крисси Тейген, которую тоже наградили на торжественном вечере, пришел Джон Ледженд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Спикером на светском мероприятии за день до награждения, 11 ноября, выступала Лили Рейнхарт, звезда сериала "Ривердэйл". Ее речь поразила всех присутствующих звезд. Тема, которую подняла 22-летняя актриса, касалась внешности и восприятия себя.

Я чувствую постоянную странную борьбу с необходимостью соответствовать стандартам и ожиданиям, которые установил мир. Я замечаю на снимках папарацци, как меняется мое тело и именно СМИ несут ответственность за установление таких нереалистичных идеалов для молодых женщин,
– сказала Лили.

Звезда закончила свою праздничную речь обращением ко всем женщинам: "Забудьте о нереалистичных навязанных стандартах и следуйте своей идеальной красоте! Неправильно думать, что ваше тело должно выглядеть так же, как тело другого, кого вы видите в журнале, на телевидении или в интернете. Мы все несравненно красивы!"

Сама Лили пришла на награждение в изысканном платье черного цвета с глубоким декольте и большим разрезом от бедра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Мода Награды
Источник: 24 канал
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