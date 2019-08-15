Кто прав: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт назвали противоречивые причины развода

Голливудская чета Майли Сайрус и Лиам Хемсворт несколько дней назад объявили о разрыве отношений. Каждый из них начал жить своей жизнь, но западные СМИ сообщают, что сейчас трудно понять, какой же настоящей была причина развода.

В американском издании TMZ сообщают, что представители Майли Сайрус обвинили Лиама в алкоголизме. По их словам, актер слишком много пьет, а также принимает "определенные наркотики". Для Майли, которая определенное время в жизни употребляла наркотические вещества, это, якобы, имело особое значение.

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В это же время представители Лиама Хемсвора называют такое заявление чушью и настаивают на том, что крах семейной жизни повлекла за собой супружеская неверность Сайрус, которая была еще перед поцелуями с Кэйтлин Картер. А обвинения в алкоголизме и потреблении наркотиков Майли специально обвиняет экс-возлюбленного, чтобы отвлечь внимание от истинной причины разрыва.

Сейчас Майли вернулась с новой возлюбленной в Лос-Анджелес, где уже засветилась с ней в одной машине, а также папарацци подловили Лиама, который делал покупки в магазине без обручального кольца на руке.



Майли Сайрус и Кейтлин Картер в Лос-Анджелесе / TMZ



Лиам Хемсворт / TMZ

Что известно о расставании Сайрус и Хемсворта?Заявление о расторжении отношений звезд появилось в сети 11 августа. Тогда же в СМИ заявляли, что пара длительное время не могла ужиться под одной крышей все 8 месяцев супружеской жизни, поэтому решила расстаться. В тот же день журналисты показали фотографии Майли, которая отдыхала вместе с блогером Кейтлин Картер (экс-невесткой Кейтлин Дженнер) в Италии, где целовалась и обнималась с девушкой.



Впоследствии Лиам дал официальное подтверждение разрыва, где отметил, что развод – это их личное дело. Несмотря на сообщения инсайдеров об их постоянных проблемах в семье еще до разрыва, Майли и Лиам не спешат подавать документы на официальный развод, в надежде снова через определенное время восстановить отношения.