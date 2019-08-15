Кто прав: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт назвали противоречивые причины развода

176 Читати новину українською
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Instagram / @liamhemsworth

Голливудская чета Майли Сайрус и Лиам Хемсворт несколько дней назад объявили о разрыве отношений. Каждый из них начал жить своей жизнь, но западные СМИ сообщают, что сейчас трудно понять, какой же настоящей была причина развода.

В американском издании TMZ сообщают, что представители Майли Сайрус обвинили Лиама в алкоголизме. По их словам, актер слишком много пьет, а также принимает "определенные наркотики". Для Майли, которая определенное время в жизни употребляла наркотические вещества, это, якобы, имело особое значение.

Читайте также: У них было много проблем: инсайдер рассказал о сложных отношениях Сайрус и Хемсворта

В это же время представители Лиама Хемсвора называют такое заявление чушью и настаивают на том, что крах семейной жизни повлекла за собой супружеская неверность Сайрус, которая была еще перед поцелуями с Кэйтлин Картер. А обвинения в алкоголизме и потреблении наркотиков Майли специально обвиняет экс-возлюбленного, чтобы отвлечь внимание от истинной причины разрыва.

Сейчас Майли вернулась с новой возлюбленной в Лос-Анджелес, где уже засветилась с ней в одной машине, а также папарацци подловили Лиама, который делал покупки в магазине без обручального кольца на руке.

Майлі Сайрус
Майли Сайрус и Кейтлин Картер в Лос-Анджелесе / TMZ

Ліам Хемсворт
Лиам Хемсворт / TMZ

Что известно о расставании Сайрус и Хемсворта?Заявление о расторжении отношений звезд появилось в сети 11 августа. Тогда же в СМИ заявляли, что пара длительное время не могла ужиться под одной крышей все 8 месяцев супружеской жизни, поэтому решила расстаться. В тот же день журналисты показали фотографии Майли, которая отдыхала вместе с блогером Кейтлин Картер (экс-невесткой Кейтлин Дженнер) в Италии, где целовалась и обнималась с девушкой.

Впоследствии Лиам дал официальное подтверждение разрыва, где отметил, что развод – это их личное дело. Несмотря на сообщения инсайдеров об их постоянных проблемах в семье еще до разрыва, Майли и Лиам не спешат подавать документы на официальный развод, в надежде снова через определенное время восстановить отношения.

blog_ava
В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео
сегодня
3241
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Майли Сайрус Звездные разводы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
сегодня 10:24 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1980
Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
16 августа 12:06 Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
276
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа
16 августа 10:12 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа
526
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
16 августа 09:04 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 3344
День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый
15 августа 11:22 День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый
Юлія Турелик 478
Новости
Больше новостей
Залиште відгук