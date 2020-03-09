Кто следующий должен замолчать, – Стивен Кинг прокомментировал скандал с мемуарами Вуди Аллена

В Голливуде разгорелся громкий скандал. Мемуары режиссера Вуди Аллена отказались публиковать из-за обвинения его дочери в сексуальном насилии. На днях ситуацию прокомментировал знаменитый американский писатель Стивен Кинг.

На официальной твиттер-странице он не сдерживал своего возмущения от новостей, что кинорежиссер с такой славой в Голливуде страдает от приступов хейтеров и движения #MeToo. Стивен Кинг отметил, что был расстроен, когда издательство Hachette таки решило вернуть права на публикацию мемуаров Вуди Аллена. Аргументом отказа стало резонансное заявление их работника и сына режиссера Ронана Фэрроу о недопустимости действий редакции.

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Позвольте отметить, что заявление Ронана Фарроу повлияли на Hachette в публикацию мемуаров Вуди Аллена. Если вы убеждены, что он педофил, просто не покупайте книгу. Не ходите на его фильмы в кинотеатры. Не слушайте его, как он играет джаз. Заботьтесь о своем кошельке, отказывая ему в голосе. Это же так по-американски!

– заявил Стивен Кинг.

Кроме этого, литератор решил объяснить, что встает на защиту Вуди Аллена. Однако Стивена Кинга возмущает факт такого массового гонения, которое делает невозможным даже попытку показать свою историю.

"Решение Hachette отказаться от книги Вуди Аллена меня очень расстроило. Это не он. Я не переживаю за мистера Аллена. Но меня волнует, кто следующий должен замолчать", – заявил Стивен Кинг.

Что известно о скандале вокруг мемуаров Вуди Аллена

6 марта стало известно, что представители Hachette официально отказались публиковать мемуары культового режиссера Вуди Аллена. Книга должна была выйти в продажу в апреле 2020 года, поэтому немало поклонников звезды возмутились из-за этого. В мемуарах мир мог бы узнать не только о частной жизни 84-летнего Вуди Аллена, но и прокомментировать скандальные обвинения усыновленной дочери об изнасиловании и домогательствах. Однако именно эта тема и заставила издателей отказаться от книги.

На решение владельцев Hachette повлияло заявление 32-летнего журналиста Ронана Фэрроу, который является усыновленным ребенком Вуди Аллена. Он заявил, что никто из издательства не знал, что готовится к выпуску книга режиссера. Поэтому Ронан предположил, что в мемуарах будет попытка оспорить слова его сестры Дилан об изнасиловании отцом. После критики в сети, в частности, от представителей движения #MeToo издатели таки отказали Вуди Аллену в сотрудничестве.

"Мы очень серьезно относимся к сотрудничеству с авторами, и не отказываемся от книг. Мы выдали и продолжать выдавать много других книг, которые должны вызывать противоречивые мнения. Как издатели, мы ежедневно заботимся, чтобы люди могли услышать разные голоса и противоречивые точки зрения ... В течение последних нескольких дней руководство вело разговоры с нашими сотрудниками. Послушав разные мнения, мы сделали вывод, что публикация будет нецелесообразной для Hachette", – добавили представители издательства.

Интересно, что не все члены семьи поддерживают дочь Вуди Аллена. Девушка заявляет, что в 1992 году она стала жертвой сексуального насилия. Однако в суде, который состоялся через год после обвинений, режиссер был признан невиновным. Сам Вуди Аллен также опровергает заявления наследницы, убеждая, что не насиловал девочку. Потомки утверждают, что это выдумка, ведь Дилан всегда была под психологическим давлением мамы Мии Фэрроу. Поэтому сын режиссера Мозес и дочь Сун-И Превин публично обвинили сестру во лжи.

"То, что случилось с Вуди – несправедливо. Миа воспользовалась движением #MeToo и выставила Дилан жертвой. И новое поколение слышит об этом, хотя этого не должно происходить", – добавила она.