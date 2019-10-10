В Украине состоялась премьера фильма "Двойник": сюжет и захватывающий трейлер с Уиллом Смитом

В мире презентовали увлекательный экшен "Двойник". Немалое внимание киноманов привлек не только интересный сюжет, но и главный герой фильма, которого мастерски сыграл Уилл Смит.

Еще в июле представители компании Paramount Pictures опубликовали второй трейлер захватывающего боевика "Двойник" (Gemini Man). Режиссером фильма стал 3-кратный обладатель премии "Оскар" Энг Ли. В четверг, 10 октября, украинцы могут посмотреть киноновинку.

Читайте также: "Анна": убийственная супермодель в стиле Люка Бессона

В основе сюжета – история Генри Брогена, которого сыграл Уилл Смит. Главный герой является наемным убийцей, который беспощадно выполняет свои заказы. Однако наконец-то Генри стремится пойти на своеобразную пенсию и начать спокойную жизнь. Но воплотить задуманное ему не удается: правительство любой ценой хочет уничтожить мужчину, посылая на задание наемника, который невероятно похож на Генри Брогена в молодости. Киллер берется распутывать дело, пытаясь разобраться, что же происходит и почему в мире есть его двойник.

Он знал каждое мое движение, прежде чем я пошевелюсь. Что же будет, если станет известно, кто мы такие,

– говорится в трейлере.

Увлекательный сюжет Даррен Лемке создал в 1997 году, однако тогда идею выкупила студия Walt Disney Pictures. Из-за несовершенства технологий режиссерам не удалось экранизировать историю о киллере, а в сети появился только короткометражный фильм. В 2016 году права на сюжет выкупили. И только в 2019-м киноленту "Гемини" все-таки экранизировали, добавив туда невероятных спецэффектов и переживаний главных героев. Премьера запланирована на 10 октября.

Смотрите официальный трейлер к фильму "Гемини": видео

Смотрите официальный трейлер к фильму "Гемини" на украинском: видео