Кто стал худшей голливудской актрисой за последние 20 лет: неожиданные данные

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Джессика Альба стала худшей актрисой 2018 года
Джессика Альба стала худшей актрисой 2018 года / www.dailymail.co.uk

В конце каждого года аналитики популярных изданий подводят итоги года. Таким образом в Голливуде узнают имена самых успешных актеров и музыкантов. Однако существует и антирейтинг, в который никто из знаменитостей не хотел бы попасть.

Как сообщает The Daily Mail, независимые эксперты из аналитической компании Go Compare определили имя актрисы, которая чаще всего снималась в провальных фильмах. Антирейтинг возглавила голливудская красавица Джессика Альба.

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По словам экспертов, фильмы оценивались исключительно по доходности. Следовательно, аналитики установили, что Джессика Альба на протяжении 25 лет снималась в непопулярных фильмах, которые получали наименьшие кассовые сборы. Кроме этого, из 35 фильмов актрисы высоко оценили только "Город грехов".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Alba (@jessicaalba)

 

На второй ступени антирейтинга оказалась жена Джастина Тимберлейка – Джессика Бил. В пятерку худших актрис также вошли Хизер Грэм, Рада Митчелл и Кэти Бейтс.

В то же время аналитики объявили и список худших актеров. В антирейтинг вошли Джош Дюамель, Робин Уильямс и Джерард Батлер. И хоть покойный актер Робин Уильямс в свое время получал "Оскар", по мнению экспертов, последние его киноработы были не самыми лучшими.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд рейтинги
Источник: Lifestyle
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