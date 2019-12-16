Кто стал лучшим режиссером десятилетия: назвала Голливудская ассоциация кинокритиков

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Дени Вильнев / wired.co.uk

Поклонники мирового кинематографа уже привыкли к тому, что зимой представители этой отрасли по-особому активно работают, организовывая такие премии, как Оскар или Золотой глобус. Однако не только актеры получают должное в виде желаемых статуэток, но и создатели легендарных картин. Так, проанализировав рынок в течение последнего десятилетия, Голливудская ассоциация назвала лучшего режиссера.

О том, что лучшего режиссера последнего десятилетия выбрано сообщается на официальной странице Голливудской ассоциации кинокритиков в твиттере.

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Престижное звание получил Дени Вильнев, известный франко-канадский режиссер и сценарист. 52-летний кинотворец известный такими работами, как "Пленницы", "Сикарио" и научно-фантастическими фильмами "Прибытие", а также фантастическим детективом "Бегущий по лезвию 2049". К слову, при бюджете 150 миллионов долларов картина собрала в прокате 259 миллионов долларов, что свидетельствует о ее популярности среди фанатов.

По состоянию на декабрь 2019 года Дени Вильнев работает над экранизацией "Дюны" Фрэнка Герберта.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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