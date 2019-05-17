Кто станет новым Бэтменом: с Робертом Паттинсоном ведутся переговоры

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Кто станет новым Бэтменом: с Робертом Паттинсоном ведутся переговоры
Кто станет новым Бэтменом: с Робертом Паттинсоном ведутся переговоры / Instagram / @mrrobertpattinson

За время перезапусков известной истории о супергерое из Готэм-Сити изменилось немало актеров. И если кинофанаты привыкли видеть в амплуа Бэтмена одного из последних – Бена Аффлека, то им придется попрощаться с актером. Следовательно, новым исполнителем роли, вероятнее всего, станет знаменитый Роберт Паттинсон.

Английский актер получил немалую славу на съемках серии фильмов "Сумерки" и долгое время экранный Эдвард хотел избавиться от образа вампира. Теперь ему представили такую возможность – сейчас ведутся переговоры с режиссером будущего фильма о Бэтмене Мэттом Ривзом. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на инсайдерские источники.

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Выход новой ленты следует ожидать 25 июня 2021 года, но из-за увольнения Бена Аффлека с главной роли сценаристы находятся в поиске нового актера. По данным издания, сделка пока не завершена, но кандидатура Паттинсона считается приоритетной. Если стороны придут к согласию, уже летом стартуют подготовки к съемкам компаниями Warner Bros. и DC Comics, а в конце 2019 года Роберт будет непосредственно задействован в съемках. В случае утверждения 32-летнего Паттинсона на главную роль, он станет самым молодым исполнителем роли Бэтмена на большом экране.

Стоит добавить, что один из самых любимых супергероев впервые появился в Detective Comics №27 в мае 1939 года. Поэтому в юбилейный год известие об очередном перезапуске стало отличной новостью для всех киноманов.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино
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