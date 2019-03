Кто станет новым хедлайнером фестиваля UPark в Киеве после смерти солиста The Prodigy

После трагической смерти 4 марта вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, который совершил самоубийство в своем доме в Великобритании, группа была вынужден отменить все концерты в мире, включая выступление на фестивале UPark в Украине. Организаторы музыкального мероприятия избрали новых хедлайнеров – южноафриканскую хип-хоп группу Die Antwoord.

Группа Die Antwoord, на счету которой четыре полноформатных альбома и десятки провокационных видеоклипов, выступит на сцене фестиваля UPark в Украине.

Их прошлое выступление разорвало Киев на куски и дало четко понять, что такое настоящий свирепый рейв. Вопреки опасениям о том, что первый концерт станет единственным, возвращение группы в Украину оказалось неизбежным. И уже этим летом они снова бросят дерзкий вызов украинской публике на UPark Festival 2019,

Добавим, что UPark Festival 2019 пройдет 16, 17, 18 июля на территории просторного парка отдыха Sky Family Park. Среди уже заявленных исполнителей: SWMRS, Nothing But Thieves, BRING ME THE HORIZON, Pale Waves, Rag'n'Bone Man, Thirty Seconds to Mars, MØ. Имена других музыкантов станут известны позже.

Что известно о Upark Festival?

UPark Festival – это современный городской фестиваль со своей атмосферой. За относительно короткую историю фестиваля на сцене UPark успели выступить не только мировые легенды, но и начинающие артисты. Среди групп, принимавших участие в фестивале, были: Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers.

Что известно о смерти солиста группы The Prodigy?

Английский исполнитель Кит Флинт совершил самоубийство в первые выходные апреля в Великобритании в собственном доме. Его нашли мертвым только 4 марта. Музыканты группы The Prodigy подтвердили смерть вокалиста и поблагодарили за сохранение конфиденциальности все заинтересованные сторны. По словам инсайдеров, Кит Флинт ушел из жизни из-за развода с его женой – японской моделью и ди-джейкой Маюми Кай, процесс которого завершился за несколько дней до самоубийства. Источники сообщали, что после разрыва с Кай Флинт впал в глубокую депрессию и снова начал употреблять наркотики.