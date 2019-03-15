Кто сыграет принцессу Диану в сериале "Корона": назвали вероятных претенденток

Режиссеры сериала "Корона" объявили об открытии кастинга на роль Леди Ди, которая должна появиться в ближайших сезонах. Также появились имена актрис, над сотрудничеством с которыми активно думают авторы одного из самых дорогих проектов сервиса Netflix.

Выход третьего сезона одного из самых популярных сериалов о жизни и нравах королевской семьи Великобритании планируется на конец 2019 года, однако поиск актрисы на роль легендарной принцессы Дианы уже открыт. Как ранее сообщалось, Леди Ди появится в сериале не раньше, чем в четвертом сезоне, или в конце третьего.

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Продюсеры сериала вместе со сценаристом Питером Морганом уже готовятся рассматривать различные кандидатуры на роль "королевы сердец". Особых требований к актрисам нет, но, как указано в объявлении, она должна быть "молодой и удивительно талантливой, комичной и очаровательной, способной флиртовать, быть эксгибиционисткой и одинокой или саморазрушительной как Миа Фэрроу".

Ходят слухи, что на роль принцессы Уэльской рассматривают Люси Бойнтон, Флоренс Пью и Элли Бамбер.



Люси Бойнтон и принцесса Диана (фотосравнение) / Коллаж: LifeStyle 24



Флоренс Пью и принцесса Диана (фотосравнение) / Коллаж: LifeStyle 24



Элли Бамбер и принцесса Диана​ (фотосравнение) / Коллаж: LifeStyle 24 Элли Бамбер и принцесса Диана​ (фотосравнение) / Коллаж: LifeStyle 24