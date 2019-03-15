Кто сыграет принцессу Диану в сериале "Корона": назвали вероятных претенденток

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Принцесса Диана
Принцесса Диана / Getty Images

Режиссеры сериала "Корона" объявили об открытии кастинга на роль Леди Ди, которая должна появиться в ближайших сезонах. Также появились имена актрис, над сотрудничеством с которыми активно думают авторы одного из самых дорогих проектов сервиса Netflix.

Выход третьего сезона одного из самых популярных сериалов о жизни и нравах королевской семьи Великобритании планируется на конец 2019 года, однако поиск актрисы на роль легендарной принцессы Дианы уже открыт. Как ранее сообщалось, Леди Ди появится в сериале не раньше, чем в четвертом сезоне, или в конце третьего.

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Продюсеры сериала вместе со сценаристом Питером Морганом уже готовятся рассматривать различные кандидатуры на роль "королевы сердец". Особых требований к актрисам нет, но, как указано в объявлении, она должна быть "молодой и удивительно талантливой, комичной и очаровательной, способной флиртовать, быть эксгибиционисткой и одинокой или саморазрушительной как Миа Фэрроу".

Ходят слухи, что на роль принцессы Уэльской рассматривают Люси Бойнтон, Флоренс Пью и Элли Бамбер.

Люсі Бойнтон принцеса Діана
Люси Бойнтон и принцесса Диана (фотосравнение) / Коллаж: LifeStyle 24

Флоренс П'ю і принцеса Діана
Флоренс Пью и принцесса Диана (фотосравнение) / Коллаж: LifeStyle 24

Еллі Бамбер і принцеса Діана
Элли Бамбер и принцесса Диана​ (фотосравнение) / Коллаж: LifeStyle 24
 

Что известно о сериале "Корона"?
Драматический сериал "Корона" телеканала Netflix получил невиданный успех после своего запуска в 2016 году. Он рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. Бюджет первого сезона составил 156 миллионов долларов. На данный момент снято два сезона, а третий выйдет на экраны в конце 2019 года.

За главную роль в сериале "Корона" Клер Фой получила "Золотой глобус" в 2018 году и премию Гильдии киноактеров в 2017 году. Первый сезон сериала также получил статуэтку "Золотой глобус" в 2017 году в категории "Лучший драматический сериал".

 
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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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