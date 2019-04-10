Кто сыграет принцессу Диану в сериале "Корона": Netflix назвал имя актрисы

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Принцесса Диана и Эмма Коррин
Принцесса Диана и Эмма Коррин / www.hollywoodreporter.com

Знаменитый британский сериал, получивший немало наград в 1 и 2 сезонах, заявил о новой актрисе четвертого сезона - Эмме Коррин. Она сыграет всем известную принцессу Диану – экс-супругу престолонаследника принца Чарльза, которая погибли в 1997 году в автокатастрофе.

О пополнении актерского состава в сериале "Корона" (The Crown) представители Netflix сообщили в The Hollywood Reporter. Роль принцессы Дианы станет одной из первых крупных работ Эммы Коррин. Ранее сообщалось, что на роль принцессы Дианы рассматривали киноактрис Люси Бойнтон, Флоренс Пью и Элли Бамбер.

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До сих пор не верю, что меня утвердили на роль, и я стану частью такой профессиональной актерской команды,
– поделилась эмоциями в социальных сетях Эмма Коррин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

overjoyed, over the moon and incredibly honoured ️ what a project to join @thecrownnetflix

Допис, поширений Emma Corrin (@emmalouisecorrin)

 

Представитель команды Netflix и один из создателей сериала "Корона" Питер Морган заявил, что актриса Коррин сразу покорила съемочную группу, когда пришла на кастинг.

"У Эммы талант, который сразу же очаровал нас. Кроме невинности и красоты молодой Дианы, у нее есть те черты характера, которые необходимы, чтобы изобразить необыкновенную женщину, которая прошла путь от неизвестного подростка до знаковой женщины своего поколения", – подчеркнул Питер Морган.

серіал Корона
Принцесса Диана и Эмма Коррин / Instagram / @entertainmentweekly

Ранее актриса снималась в ленте Alex's Dream (2018), сериале "Гранчестер" (Grantchester ) (2019) и в фильме "Вина" (Misbehaviour), который сейчас находится на этапе постпродакшена. Компанию в актерском составе 3 и 4 сезоне сериала "Корона" составят актеры: Оливия Колман в роли королевы Елизаветы II, Тобайас Мензис в роли принца Филлипа, Джош о'Коннор в роли принца Чарльза, а также Хелена Бонэм Картер в роли принцессы Маргарет – сестры королевы. В общем, стриминговый сервис Netflix планирует продлить сериал до 6 сезона, поэтому, сравнивая хронологию ленты с реальными событиями, в последних сезонах вполне можно ожидать появление принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл.

Что известно о сериале "Корона"?
Драматический сериал "Корона" телеканала Netflix получил невиданный успех после своего запуска в 2016 году. Он рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. Бюджет первого сезона составил 156 миллионов долларов. На данный момент снято два сезона, а третий выйдет на экраны в конце 2019 года.

За главную роль в сериале "Корона" Клер Фой получила Золотой глобус в 2018 и премию Гильдии киноактеров в 2017 году. Первый сезон сериала также получил статуэтку Золотой глобус в 2017 в категории "Лучший драматический сериал".

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Королівська сім'я Голливуд
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