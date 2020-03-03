Кто сыграет знаменитого наставника в сериале "Ведьмак": в Netflix назвали имя

Популярный фэнтезийный сериал "Ведьмак" всего за несколько месяцев после премьеры покорил миллионов киноманов. Поэтому все в ожидании новых эпизодов, которые презентуют в 2021 году. И, чтобы подогреть интерес публики ко 2 сезону сериала, его создатели опубликовали имя актера, который сыграет знаменитого наставника Геральта из Ривии.

Информацию представители Netflix опубликовали на официальной твиттер-странице. По официальным данным, роль Весемира достанется датскому актеру, наиболее известному по сериалу "Убивая Еву" – Киму Бодние. Его персонаж привлечет немалое внимание во 2 сезоне "Ведьмака". Все потому, что Весемир – это самый опытный ведьмак в мире и наставник главного героя Геральта, который поможет ему найти ответы на вопросы относительно дара Цириллы.

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В книге Анджея Сапковского он относится к ведьмакам, как к детям, и учит их фехтованию и защите от мифических существ. Весемир спас Геральта, когда его в детстве бросила мать. Поэтому именно наставник придет на помощь главному герою во 2 сезоне саги.



Роль Весемира в "Ведьмаке" досталась Киму Боднии / Comic Book

Что известно о 2 сезоне сериала "Ведьмак"

В последних эпизодах авторы сериала "Ведьмак" намекнули, что главные герои Геральт из Ривии и Цирилла столкнутся с новыми препятствиями. Они будут пытаться разгадать тайну дара княжны. Помогать им в этом будет ведьма Йеннифер, которая будет защищать девочку и учить управлять своей силой. В то же время не обойдется и без войны: на Циррилу устроят охоту все маги и цари континента, поэтому колдун должен сделать все возможное, чтобы уберечь ребенка от опасности.

Новые эпизоды станут продолжением популярной саги, которая с декабря 2020 года покоряет весь мир. Сериал экранизировал режиссер Томек Багински, а основой для "Ведьмака" стали книги польского писателя Анджея Сапковского. Воплотить неординарный сюжет помогал словацкий каскадер Владимир Фурдик, который работал над созданием "Игры престолов". Поэтому зрители увидели в первом сезоне "Ведьмака" немало эффектных боев и уверовали в сверхспособности главного героя Геральта, которого мастерски сыграл Генри Кавилл.

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